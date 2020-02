Video/ Juventus U23 Feralpisalò (4-0 dts): highlights e gol, impresa bianconera!

Nel video di Juventus U23 Feralpisalò 4-0 parliamo della grande impresa centrata dai giovani bianconeri nel ritorno della semifinale di Coppa Italia Serie C: la squadra di Fabio Pecchia ribalta lo 0-2 dell’andata e vola in finale grazie a quattro reti e i tempi supplementari, evitando la rischiosa lotteria dei rigori e facendo fuori una Feralpisalò troppo rinunciataria nella prima ora di gioco, e poi incapace di cambiare passo. Ai Leoni del Garda è stato fatale il minuto 14 di entrambi i tempi: nella prima frazione Ettore Marchi si è catapultato su un pallone respinto dalla difesa avversaria (iniziativa di Idrissa Touré) e ha scaricato alle spalle di Liverani portando in vantaggio la Juventus U23; nella ripresa Luca Zanimacchia, entrato in campo insieme a Fagioli e Rafia due minuti prima, ha calciato magistralmente una punizione pareggiando i conti rispetto alla doppietta di Maiorino che aveva deciso la partita di andata. A quel punto i Leoni del Garda hanno capito di dover fare qualcosa, ma Nocchi è stato strepitoso sullo stesso Maiorino lanciato in uno contro uno; i giovani bianconeri hanno provato a qualificarsi subito ma si sono dovuti accontentare dei tempi supplementari, già un grande risultato.

VIDEO JUVENTUS U23 FERALPISALO’: I SUPPLEMENTARI

Invece, nel video di Juventus U23 Feralpisalò vediamo come i giovani bianconeri abbiano fatto ancora meglio: per un tempo e tre quarti non è successo nulla e si è logicamente pensato che le due squadre puntassero ai rigori. Presumibilmente era così, ma al 114’ Zanimacchia, eroe della giornata, ha trovato un varco nella difesa avversaria e vi si è lanciato: Legati, in ritardo, lo ha dovuto mettere giù causando un calcio di rigore che lo stesso Zanimacchia ha trasformato, con Liverani che ha indovinato la direzione ma non ha potuto intervenire per l’angolazione perfetta della traiettoria. A quel punto la Feralpisalò, con le spalle al muro, si è riversata in avanti: avesse segnato, si sarebbe presa la qualificazione per la regola dei gol in trasferta. Non è andata così: anzi, al 119’ un campanile quasi casuale è stato agganciato da Hamza Rafia che davanti a sé ha trovato una prateria, giustamente l’ha cavalcata e, presentatosi davanti al portiere avversario, lo ha messo a sedere con una finta per poi appoggiare il pallone in rete. La Juventus U23 è in finale di Coppa Italia Serie C: dovesse vincerla, si qualificherebbe direttamente per la fase nazionale dei playoff di campionato ma, soprattutto, potrebbe mettere in bacheca il primo trofeo della sua storia. Piange la Feralpisalò, che ha fatto davvero troppo poco anche considerando il vantaggio maturato nella partita di andata.

