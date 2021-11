Video/ Juventus U23 Fiorenzuola (2-1) gol e highlights: Aké decide il match (Serie C)

VIDEO JUVENTUS U23 FIORENZUOLA 2-1: GLI HIGHLIGHTS

Termina 2-1 Juventus U23 Fiorenzuola. Nella gara valevole per la 15^ giornata del girone A di Serie C, a conquistare i tre punti è la squadra bianconera, come possiamo vedere nel video degli highlights. Per la Juventus U23 si tratta della seconda vittoria consecutiva, dopo quella di misura dello scorso turno sul Lecco. I bianconeri vanno quindi a 21 punti, occupando la zona play-off. Dopo il pareggio contro il Piacenza, cade il Fiorenzuola che resta così a 16 punti, nella parte centrale della graduatoria. Andiamo a rivivere le fasi salienti del match.

Nel primo tempo è la Juventus U23 a fare la partita, con il Fiorenzuola che contiene gli avversari e gioca in ripartenza. Sono proprio gli ospiti a sfiorare per primi il vantaggio al 22′. Lancio in verticale per lo scatto di Bruschi, che in uno contro uno non inquadra per pochi centimetri la porta. Al 39′ Anzolin semina il panico sulla fascia sinistra e pennella al centro per Miretti, che però da buona posizione colpisce male, sprecando un’ottima opportunità. Nel secondo tempo i bianconeri si portano subito in vantaggio. Akè controlla palla sulla trequarti, salta un uomo e scarica una fucilata che non lascia scampo a Battaiola. Al 75′ è ancora Aké a realizzare il raddoppio. Azione quasi fotocopia, con la conclusione dal limite che questa volta arriva di sinistro, 2-0. Dopo 3 minuti, il Fiorenzuola riapre la gara. Punizione di Tommasini deviata dalla barriera, sulla palla si avventa Arrondini che di destro batte Israel. Nel finale la Juventus U23 ha l’occasione per chiuderla, ma non la sfrutta. Termina 2-1.

VIDEO JUVENTUS U23 FIORENZUOLA 2-1: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Al termine di Juventus U23 Fiorenzuola, terminata con il risultato di 2-1, i tecnici delle due squadre sono intervenuti in conferenza stampa per commentare la gara. L’allenatore della Juventus U23, Lamberto Zauli ha dichiarato: “Ci godiamo la seconda vittoria consecutiva che ci permette di giocare in maniera più serena. Peccato per il gol subito, che ha riaperto la partita. Loro sono una buona squadra, ben organizzata. Sul 2-1 c’è stata un po’ di confusione, ma la squadra ha meritato la vittoria, con due bellissimi gol di Aké. Cresce l’autostima ed è importante per giocatori giovani”.

Rammaricato il tecnico del Fiorenzuola, Luca Tabbiani. Queste le sue parole al termine della partita: “C’è sempre un po’ di rammarico quando si perde. Il primo tempo è stato equilibrato, in cui abbiamo concesso poco. Nel secondo siamo partiti male. C’è rammarico sul gol del 2-0, eravamo tutti schierati e fermi. Ci siamo rialzati e siamo stati in partita fino alla fine, e questo è un pregio che hanno questi ragazzi”.

VIDEO JUVENTUS U23 FIORENZUOLA 2-1: IL TABELLINO

RETI: 49′ Aké (J), 75′ Aké (J), 78′ Arrondini (F).

JUVENTUS U23 (4-3-2-1): Israel; Leo, De Winter, Stramaccioni, Anzolin; Miretti (68′ Nicolussi Caviglia), Leone (82′ Zuelli), Sersanti; Aké, Sekulov (56′ Soulé); Pecorino (68′ Da Graca). A disp. Daffara, Senko, Poli, Compagnon, Palumbo, Barbieri, Cudrig, Fiumanò. All. Zauli.

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Olviera, Ferri, Cavalli, Dimarco; Nelli (65′ Stronati), Zaccariello, Palmieri (75′ Maffei); Currarino (54′ Tommasini), Oneto (65′ Arrondini), Bruschi (75′ Godano). A disp. Burigana, Potop, Esposito, Molinaro, Giani, Guglieri, Varoli. All. Tabbiani.

