Video/ Juventus U23 Olbia (3-1) gol e highlights: Salifou sblocca i bianconeri (Serie C, 29 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVENTUS U23 OLBIA: SINTESI

La partita tra la Juventus U23 e l’Olbia, disputatasi all’Moccagatta di Alessandria per l’undicesima giornata di Serie C girone B, si è conclusa con il punteggio di 3-1 in favore dei bianconeri. La prima frazione di gioco si è caratterizzata per un avvio lento e privo di emozioni, con entrambe le squadre che si studiavano e avevano paura di scoprirsi. I ragazzi di mister Zauli hanno cercato timidamente la via del gol con Muharemović e Hasa, nessuno dei due però è riuscito a impensierire Rinaldi; mentre dall’altro lato, i galluresi non sono riusciti a sfruttare nel migliore dei modi un paio di occasioni con Biancu e Cavuoti, la porta di Daffara è rimasta immacolata e così l’arbitro Cappai ha mandato tutti al riposo sul parziale di 0-0.

DIRETTA/ Juventus U23 Olbia (risultato finale 3-1): la chiude Mbangula (Serie C, 29 ottobre 2023)

Fortunatamente, nella ripresa la gara si è accesa e ha offerto molti più spunti di interesse, soprattutto grazie all’exploit di Salifou che nel giro di pochi minuti ha realizzato una doppietta, indirizzando chiaramente il match. Il centrocampista togolese si è caricato la squadra sulle spalle mettendo gli avversari con le spalle al muro. La reazione dell’Olbia è stato comunque encomiabile, a una ventina di minuti dal novantesimo Nanni accorcia le distanze. Potrebbe essere l’inizio di una entusiasmante rimonta ma Dessena pensa bene di rovinare tutto rimediando due ammonizioni a stretto giro. Gli ospiti rimangono in dieci e in superiorità numerica la Juve NextGen chiude definitivamente i giochi con il sigillo del nuovo entrato Mbangula. Tre punti importanti per i bianconeri che si allontanano dalle zone pericolose della classifica mentre i galluresi si fanno risucchiare nelle posizioni di coda.

Video/ Olbia Fermana (2-1) gol e highlights: rimontone sardo! (Serie C, 25 ottobre 2023)

VIDEO JUVENTUS U23 OLBIA 3-1, IL TABELLINO

JUVENTUS U23-OLBIA 3-1 (0-0)

JUVENTUS U23 (3-5-2): Daffara; Huljsen, Stivanello, Muharemović; Savona, Salifou, Hasa, Nonge Boende (71’ Palumbo), Turicchia; Yildiz (86’ Mancini), Guerra (71’ Mbangula). All. Massimo Brambilla.

OLBIA (4-2-3-1): Rinaldi; Zallu (46’ Arboleda), Bellodi (86’ Scapin), Motolese, Montebugnoli; Incerti (86’ La Rosa), Dessena; Cavuoti, Biancu (59’ Contini), Ragatzu; Nanni. All. Leandro Greco.

ARBITRO: Enrico Cappai (Sez. di Cagliari).

AMMONITI: 28’ Salifou (J), 39’ Bellodi (O), 64’ Hasa (J), 67’ Daffara (J), 68’ Dessena (O), 90’+6’ La Rosa (O).

Video/ Gubbio Juventus Next Gen (1-1) gol e highlights: Spina risponde a Guerra! (Serie C, 25 ottobre 2023)

ESPULSO: 72’ Dessena (O) per somma di ammonizioni

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 59’ e 61’ Salifou (J), 70’ Nanni (O), 90’+4’ Mbangula (J).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVENTUS U23 OLBIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA