Video/ Juventus U23 Pro Vercelli (1-0) gol e highlights: ci pensa Poli! (Serie C)

VIDEO JUVENTUS U23 PRO VERCELLI (1-0): LA PARTITA

Vince e convince la Juventus U23, soffrendo soltanto nel finale, allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, in questa gara valida per la tredicesima giornata di Serie C, Girone A. Nel primo tempo i bianconeri partono subito forte e con un colpo di testa neutralizzato da Rizzo sfiorano immediatamente il vantaggio. Al nono minuto si fa vedere anche la Pro Vercelli, con Comi che, sempre di testa, impegna Raina da posizione ravvicinata. Al 39esimo si sblocca finalmente la gara: calcio d’angolo battuto in maniera imprecisa sul primo palo, palla respinta dalla difesa vercellese proprio sui piedi di Iocolano, che scodella nuovamente in mezzo, questa volta in zona secondo palo. Poli sbuca tra le maglie avversarie, trova il giusto pertugio, e con un’incornata precisa supera Rizzo, portando in vantaggio l’U23.

Nel secondo tempo la Vecchia (giovane) Signora torna in campo aggressiva e, soprattutto con Pecorino, letteralmente indemoniato, sfiora a più riprese il 2-0, costringendo Rizzo in diverse occasioni agli straordinari. Il numero 31 bianconero si dimostra senza dubbio il migliore in campo, insieme al numero 10 Compagnon, che dispensa giocate di qualità. Nei minuti finali il forcing delle Bianche Casacche produce due grandi palle gol, ma Mustacchio non è preciso, e Raina è straordinario a parare nei minuti di recupero. La Juventus U23 conquista 3 punti importantissimi per la lotta playoff.

VIDEO JUVENTUS U23 PRO VERCELLI (1-0): IL TABELLINO

Reti: 39′ Poli

Juventus Next Gen (4-3-3): Raina; Mulazzi, Riccio, Poli, Turicchia; Besaggio (70′ Palumbo), Barrenechea, Iocolano; Compagnon (66′ Cudrig), Pecorino, Rafia (66′ Sekulov). All. Brambilla. A disp. Scaglia, Savona, Muharemovic, Nzouango, Ntenda, Verduci, Zuelli, Bonetti, Palumbo, Cerri, Da Graca, Cotter, Lipari.

Pro Vercelli (3-4-2-1): Rizzo; Iezzi, Cristini, Calvano; Anastasio (57′ Macchioni), Iotti (77′ Guindo), Corradini, Renault (70′ Mustacchio); Vergara, Comi (57′ Della Morte); Arrighini (77′ Gatto). All. Paci. A disp. Valentini, Rigon, Emmanuello, Gheza, Louati, Febbrasio, Silvestro, Grbic.

Arbitro: Costanza (Agrigento)

Ammoniti: 19′ Rafia, 25′ Corradini, 90’+3 Barrenechea

Espulsi: 90’+2 Vergara

