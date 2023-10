DIRETTA/ Juventus U23 Torres (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 1 ottobre 2023)

DIRETTA JUVENTUS U23 TORRES (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci pronti a vivere le emozioni della diretta di Juventus U23 Torres, bella partita di oggi per il girone B del campionato di Serie C 2023-2024, nella quale in verità spicca soprattutto la fantastica capolista Torres, sulle cui statistiche vogliamo allora concentrare la nostra attenzione. La compagine sarda è con pieno merito al comando della classifica a punteggio pieno, cioè 15 punti dopo cinque partite, che naturalmente hanno portato altrettante vittorie alla Torres.

Casa o trasferta non fa differenza, anzi finora la Torres ha giocato tre volte su cinque lontano da casa, ma ha comunque sempre vinto. Spicca una eccellente difesa con due soli gol al passivo, ma anche l’attacco fa la propria parte con ben dieci gol all’attivo, motivo per cui al momento in campionato la Torres si gode anche un eccellente +8 nella voce della differenza reti. Fin qui i numeri, ma adesso la parola deve passare al campo, perché ora comincia per davvero la diretta di Juventus U23 Torres! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

JUVENTUS U23 TORRES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Torres sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Juventus U23 Torres in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

JUVENTUS U23 TORRES: OPPOSTI A CONFRONTO

La diretta Juventus U23 Torres, in programma domenica 1 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, sarà un match valido per la sesta giornata del campionato di Serie C, girone B. Di fronte la delusione e la sorpresa di questo inizio di campionato: i bianconeri, infatti, stanno facendo fatica a replicare il cammino interessante della scorsa stagione sportiva e, finora, hanno messo insieme solo sei punti in cinque partite. Di tutt’altro sapore lo score dei sardi che, in modo del tutto sorprendente, si ritrovano al comando della graduatoria avendo vinto tutte le partite, ultima delle quali in casa del Sestri Levante.

JUVENTUS U23 TORRES, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Juventus U23 Torres, sfida in programma domenica 1 ottobre allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria. In casa bianconera il tecnico Massimo Brambilla confermerà il pacchetto arretrato formato da Muharemovic, Stivanello e Savona. In avanti Cerri e Guerra saranno supportati da Yildiz. Per la capolista del girone, invece, mister Alfonso Greco affiderà a Giorico e Kujabi le chiavi del centrocampo.

JUVENTUS U23 TORRES, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Juventus U23 Torres danno per favorita la squadra rossoblù con il segno 2 proposto a 2.30. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dei piemontesi è dato a 3.00 mentre il pareggio si gioca a 3.05.

