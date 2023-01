Video/ Juventus Udinese (1-0) gol ed highlights: Danilo regala i 3 punti ad Allegri

VIDEO JUVENTUS-UDINESE 1-0

È finito 1 a 0 il match tra Juventus e Udinese, valido per la 17esima giornata di Serie A. Una gara equilibrata e sbloccata solamente all’85’ con una rete da Danilo, arrivata sugli sviluppi di un corner. Il primo tempo del match è terminato a reti inviolate: le due squadre non sono riuscite a trovare la via del gol nei primi 45 minuti nonostante buone occasioni da entrambe le parti. Pericolosi, per i padroni di casa, Kean e Rugani, mentre i friulani si sono fatti vedere avanti in più occasioni con Wallace e Perez. Szczesny è stato più volte chiamato ad intervenire sulle incursioni della squadra di Sottil, che ha cercato di tenere in mano il possesso palla.

VIDEO JUVENTUS-UDINESE 1-0: LA DECIDE DANILO

Dopo un secondo tempo sulla falsariga del primo, con varie occasioni sia per la Juventus che per l’Udinese, la decide una rete di Danilo che all’86’ stende i friulani. Sugli sviluppi di un corner, Paredes serve sul lato sinistro dell’area Chiesa. L’esterno fa partire un cross basso per Danilo, che a porta spalancata la mette dentro con un tap in vincente. Nei minuti di recupero si rende pericoloso ancora Chiesa, che dopo una serie di finte tenta la conclusione verso la porta ma Becao respinge bene. I friulani provano a rispondere ma non trovano la via della rete. Finisce dunque 1 a 0, dopo 4 minuti di recupero: i bianconeri mettono in cassaforte l’ottava vittoria consecutiva senza subire reti.

VIDEO JUVENTUS-UDINESE 1-0: IL TABELLINO

Juventus-Udinese 1-0

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Miretti (17′ st Chiesa), Locatelli (17′ st Paredes), Rabiot, Kostic (35′ st Fagioli); Di Maria (21′ st Milik); Kean (35′ st Soulé). A disp.: Pinsoglio, Perin, Gatti, Barbieri, Barrenechea, Iling. All.: Allegri

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric (24′ st Samardzic), Walace (42′ st Nestorovski), Makengo (21′ st Arslan), Udogie (24′ st Ebosse); Success (24′ st Ehizibue), Beto. A disp.: Padelli, Piana, Ebosele, Abankwah, Buta, Guessand, Jajalo, Pafundi, Vivaldo. All.: Sottil

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 41′ st Danilo

Ammoniti: Locatelli (J), Success, Bijol (U)

