Video/ Juventus Verona (2-1): highlights e gol, Sarri vince in rimonta (Serie A)

Non brilla la Juventus di Sarri ma si garantisce tre punti importanti contro un Verona che, come contro il Milan, è stato bello ma costretto a restare a bocca asciutta: il video di Juventus Verona ci racconta dunque questa partita all’Allianz Stadium. Ha iniziato molto bene la sua sfida la formazione scaligera, con il primo vero squillo juventino firmato al 14′ da Cristiano Ronaldo, che manda il pallone vicino all’incrocio dei pali. Il Verona passa in vantaggio al 20′ con un’azione rocambolesca: Demiral causa un rigore per atterramento di Di Carmine, che calcia il penalty spiazzando Buffon ma colpendo il palo. Sulla ribattuta Lazovic colpisce la traversa, ma l’azione prosegue e il pallone finisce tra i piedi di Miguel Veloso, che da fuori area realizza l’eurogol. 0-1 e la Juventus ci mette qualche minuto a reagire, ma trova il pari già al 31′ con un pizzico di fortuna: sulla conclusione dalla distanza di Ramsey, una deviazione beffa Silvestri. Ramsey è il terzo gallese (assieme agli altri ex juventini Charles e Rush) a segnare in Serie A: il primo tempo si chiude in parità, ma a inizio ripresa la Juventus è già in vantaggio.

VIDEO JUVENTUS VERONA: IL SECONDO TEMPO

Segna Cristiano Ronaldo su rigore fischiato per atterramento in area di Cuadrado da parte di Gunter. La ripresa però resta bella da vedere, con la Juventus che rischia di subire il pari in particolare in due occasioni. Al 24′ con Buffon che respinge la solita punizione di Veloso, con Di Carmine che arriva al tap-in ma si vede negato il gol dal salvataggio di Demiral. Al 44′ un gran cross di Faraoni pesca Lazovic solo in area: gran botta al volo e super respinta di Buffon, poi irrompe Veloso che colpisce l’esterno del palo. Si chiude con l’espulsione di Kubulla, che stende Matuidi al limite dell’area. Secondo giallo e punizione di Ronaldo sulla barriera, il 2-1 per la Juventus sul Verona diventa il risultato finale del match.



