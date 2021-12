Video/ Kiev Reggio Emilia (79-80) highlights: colpo all’overtime (Europe Cup)

VIDEO KIEV REGGIO EMILIA 79-80: GLI HIGHLIGHTS

Kiev Reggio Emilia termina con il punteggio 79-80 dopo l’overtime, e nel video andremo a vedere gli highlights della partita. Nella partita valida per la seconda giornata del Gruppo J del secondo round della Fiba Europe Cup, gli emiliani conquistano la vittoria, espugnando il campo della formazione ucraina. Sul parquet di Kiev, si sono affrontate le due squadre vincenti del primo turno, con la gara che ha rispettato i pronostici. Andiamo a rivivere le fasi salienti della partita. Il primo quarto è piuttosto equilibrato, con diversi errori da entrambe le parti. Il primo canestro del match arriva dopo quasi 4′, con Crawford che si rende protagonista con 7 punti, facendo suonare la sirena sul punteggio di 11-13 in favore di Reggio Emilia. Nel secondo quarto, Kiev si porta in vantaggio con un parziale di 5-0, conducendo la gara 16-13. Sul 20-15, Caja decide di inserire Hopkins per Diouf, mossa che si rivela decisiva. Il secondo parziale termina infatti 26-33.

Nel terzo quarto, Reggio Emilia prova l’allungo decisivo, ma dopo essersi portata sul +7, subisce la rimonta di Kiev, guidata da Woodson e Thompson, che fanno suonare la sirena sul 47-47. Nell’ultimo parziale, lungo tira e molla tra le squadre, con Kiev che prova lo strappo, portandosi sul 70-63. Cinciarini rimette in corsa la Reggiana con una tripla, fino al pareggio a 20” dal termine di Hopkins, si va all’overtime. Nel tempo supplementare, gli emiliani dominano la prima parte, andando 72-78. Un super Woodson trascina gli ucraini, che vanno sul 79-78 a 20” dalla sirena. L’ultimo possesso è di Reggio Emilia, Strautins prova la tripla ma trova il ferro, il tap-in di Hopkins regala la vittoria a Reggio Emilia, termina 79-80.

VIDEO KIEV REGGIO EMILIA 79-80: LE STATISTICHE

Andiamo a dare uno sguardo alle statistiche della partita Kiev Reggio Emilia, nella quale la squadra emiliana ha conquistato il secondo successo consecutivo in Fiba Europe Cup, con il punteggio di 79-80 conseguito all’overtime. Il miglior marcatore di Kiev e della partita è Avery Woodson con 26 punti, seguito da Michael Caffey con 16 punti realizzati.

Reggio Emilia, porta ben cinque uomini in doppia cifra. Il migliore degli emiliani è Mikael Hopkins, che oltre ai 13 punti realizzati, si è rivelato decisivo con i due canestri allo scadere del quarto parziale e dell’overtime. Chiude a quota 14 Osvaldas Olisevicius, mentre sono 12 per Bryant Crawford. Da sottolineare anche l’ottima prestazione di Andrea Cinciarini con 10 punti e 11 assist.

VIDEO KIEV REGGIO EMILIA 79-80: IL TABELLINO

PUNTEGGI PARZIALI: 11-13; 15-20; 21-14; 23-23; 9-10

KIEV: Ivanov N.E., Thompson J.16, Woodson 23, Caffey 7, Garrett 2, Swing 7, Voinalovych 3, Anikiyenko 4, Washington 9, Tyrtyshnyk 3, Kovalov, Skapintsev 5. All. Bagatskis.

REGGIO EMILIA: Thompson S. 10, Hopkins 13, Soliani ne, Crawford 12, Strautins 3, Colombo N.E., Cinciarini 10, Johnson 9, Olisevicius 14, Bonacini, Diouf 9. All. Caja.

