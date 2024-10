DIRETTA PARTIZAN VIRTUS BOLOGNA: DELICATA TRASFERTA IN SERBIA

La diretta Partizan Virtus Bologna ci fa compagnia già oggi mercoledì 23 ottobre 2024, con palla a due in programma alle ore 20.30 di stasera nella capitale della Serbia, ma è giusto precisare subito che non si tratta di un altro doppio turno, bensì di un anticipo della quinta giornata della stagione regolare di Eurolega, l’unico fissato per questa settimana – ma attenzione, perché già nella prossima ci sarà davvero un altro doppio turno, in un calendario già pienissimo e che potrebbe rendere complicato il recupero della partita di campionato rinviata domenica contro Tortona per l’alluvione.

In effetti la diretta Partizan Virtus Bologna arriva in un momento difficile sotto ogni punto di vista, soprattutto per la città ma anche per la squadra dal punto di vista strettamente agonistico, come dimostra il fatto che finora nella nuova Eurolega la Virtus Segafredo Bologna abbia perso quattro partite su quattro. Servirebbe allora al più presto una svolta, come ad esempio un colpaccio su un campo tradizionalmente difficile per tutti come quello del Partizan Mozzart Bet Belgrado, che invece viaggia al 50% di vittorie, con un bilancio di 2-2. Sarà possibile festeggiare finalmente una vittoria al termine della diretta Partizan Virtus Bologna?

COME VEDERE LA DIRETTA PARTIZAN VIRTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO TV

Tifosi e appassionati potranno affidarsi alla diretta Partizan Virtus Bologna in tv a patto di avere un abbonamento alla televisione satellitare: la partita di Eurolega infatti viene trasmessa sui canali di Sky Sport, come sempre per la massima competizione continentale. Questo significa anche poter usufruire della diretta Partizan Virtus Bologna in streaming video con l’applicazione Sky Go oppure tramite Now Tv; infine euroleaguebasketball.net/euroleague è il sito ufficiale che fornirà il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA PARTIZAN VIRTUS BOLOGNA: UNA SITUAZIONE TUTTA IN SALITA

Insomma, abbiamo già capito che la diretta Partizan Virtus Bologna si presenta come una sfida complicata per gli uomini di coach Luca Banchi, che purtroppo fino a questo momento sono stati solamente lontani parenti della splendida Virtus Bologna che per molti mesi aveva impressionato tutta Europa. Il piatto in questo momento piange, come quattro sconfitte consecutive indicano in modo molto chiaro: l’ultima a Monaco è stata pure pesante, con 101 punti al passivo, ma d’altronde anche i match decisi in volata contro Zalgiris e Villeurbanne (dopo un avvio sciagurato) hanno dato lo stesso verdetto. Casa o trasferta finora nulla è cambiato, chissà se proprio un viaggio infido non possa allora essere l’occasione per rialzarsi…

Il Partizan Belgrado aveva iniziato a sua volta con due sconfitte consecutive in due trasferte spagnole, sui campi di Baskonia e Real Madrid, ma poi si è rialzato settimana scorsa con un doppio turno perfetto. Prima la vittoria casalinga contro il Bayern Monaco, poi il bis contro il Maccabi Tel Aviv, che gioca proprio a Belgrado le sue partite casalinghe per forza di necessità. Così è diventato una sorta di derby, che si è chiuso con il successo che ha quindi confermato il Partizan come squadra difficile da battere nella sua città. La Virtus però deve mandare un segnale e allora speriamo che possa arrivare già stasera, dalla diretta Partizan Virtus Bologna…