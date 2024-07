DIRETTA ROMA KOSICE: UN ALTRO TEST PER DE ROSSI!

Seconda amichevole estiva per Daniele De Rossi e i suoi ragazzi: lunedì 22 luglio alle ore 19:30 si gioca la diretta di Roma Kosice, siamo in casa della squadra slovacca e dunque possiamo dire che la preparazione della Roma assuma un respiro internazionale, dopo aver assistito alla prima amichevole-derby contro il Latina. I giallorossi non hanno steccato, battendo i pontini per 6-1: una vittoria netta, attesa ma non scontata nel punteggio visto che comunque il Latina gioca in Serie C e rappresentava un test importante.

Ora se vogliamo la Roma alza la posta anche perché gioca in trasferta, e naturalmente sugli spalti il pubblico parteggerà tutto per il Kosice, ma chiaramente non è il risultato quello che conta e soprattutto i capitolini sono ancora senza i vari nazionali, che si uniranno solo nella seconda parte della preparazione. Aspettiamo la diretta di Roma Kosice e nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte di De Rossi, andando ad analizzare le probabili formazioni.

DIRETTA ROMA KOSICE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Kosice non sarà disponibile, ma questa amichevole della squadra giallorossa sarà comunque accessibile: a trasmetterla infatti è la piattaforma DAZN, di conseguenza vi dovrete armare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone perché il servizio sarà quello della diretta streaming video, sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento e possiamo ricordare che DAZN è attivabile anche su dispositivi che ne consentano l’utilizzo, tra questi anche PlayStation e Xbox.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA KOSICE

Senza i nazionali De Rossi, nella diretta Roma Kosice, darà spazio ai giocatori giovani, che arrivano dal percorso della Primavera e cercano un posto in prima squadra: potrebbe esserci davvero per alcuni di loro, tra questi certamente possiamo citare Luigi Cherubini, Riccardo Pagano e Nicolò Pisilli che hanno fatto benissimo nella passata stagione. Per quanto riguarda le stelle, Paulo Dybala rappresenta oggi il miglior giocatore che la Roma possa schierare in amichevole; andranno poi valutati alcuni elementi come Chris Smalling, per adesso aggregato al raduno ma che potrebbe sempre partire.

Ci sarà anche Svilar, che anche quest’anno sarà il portiere titolare avendo fatto benissimo nella passata stagione, e poi Ola Solbakken; chi invece non è stato aggregato al raduno della Roma è Rick Karsdorp, che già ai tempi era stato messo fuori rosa da José Mourinho, salvo poi essere reintegrato, e adesso con questa esclusione resta fuori dal progetto e attende una sistemazione per l’anno che verrà. Il modulo giallorosso per Roma Kosice dovrebbe comunque essere il 4-3-3, ma De Rossi può giocare anche con un 4-2-3-1.