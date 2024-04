Video/ Latina Turris (1-2) gol e highlights: Pugliese decide la partita! (Serie C, 14 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LATINA TURRIS: LA SINTESI

Allo Stadio Domenico Francioni la Turris si aggiudica la vittoria sul campo del Latina per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i Corallini sono protagonisti di una partenza micidiale passando in vantaggio già al 9′ grazie al gol realizzato da Cocetta, rapido e preciso nell’insaccare il pallone respinto dal palo su un tiro di De Felice. Il loro compagno di squadra Jallow non capitalizza al 28′ ed i padroni di casa crescono mettondo anche a segno la rete del pareggio al 42′ per merito di Mazzocco.

Nel secondo tempo la Turris perde subito per infortunio Saccani, rimpiazzandolo con Nicolao già al 53′, ma dopo la chance fallita da Cocetta con un tiro troppo debole al 63′, torna avanti all’86’ con la rete firmata da Pugliese, insaccando la sfera al volo sulla punizione di Giannone. Nel finale i nerazzurri rimangono in inferiorità numerica dall’88’ a causa dell’espulsione per cartellino rosso diretto rimediata da Di Livio dovendo in pratica rinunciare alle loro speranze di rimonta a ridosso del recupero.

Per quanto concerne l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Mucera proveniente da Palermo, avendo anche espulso Di Livio nel Latina, ha estratto il cartellino giallo per due volte così da ammonire Scaccabarozzi e Panelli tra le file dei Leoni Alati. Guadagnati i tre punti lontano da casa in questo trentaseiesimo turno del campionato di Serie C, la Turris tocca quota 40 nel girone A mentre il Latina rimane ancorato a 51 punti.

