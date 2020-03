Video/ Lazio Bologna (2-0): highlights e gol. Si decide nel primo tempo!

Nella 26^ giornata di Serie A la Lazio vola alla prima posizione in classifica: la squadra di Inzaghi, complice il rinvio di Juventus-Inter, si prende il primato provvisorio coronando la lunga rincorsa verso il primato, inanellando contro i felsinei il suo ventunesimo risultato utile consecutivo, vincendo all’Olimpico per 2-0. Come si vede nel video di Lazio Bologna, la squadra capitolina ha giocato una prima mezz’ora stratosferica: a mancare il vantaggio è stato prima Correa a tu per tu con Skorupski, quindi Immobile ha visto un suo diagonale uscire a lato di pochi centimetri. Al 18′ break di Correa che innesca Immobile, bravo a sua volta a scaricare su Luis Alberto che con un gran destro dal limite dell’area non lascia scampo al portiere avversario. Al 20′ un’azione rocambolesca porta Soriano a concludere a colpo sicuro, ma Strakosha è super nella risposta. Sul capovolgimento di fronte, al 21′, Luis Alberto sforna il suo dodicesimo assist stagionale, servendo a Correa la palla del 2-0, con l’argentino che stavolta non sbaglia complice anche una deviazione di Danilo.

IL SECONDO TEMPO

Il Bologna riesce a rendersi ancora pericoloso con Orsolini, ma è nella ripresa che i felsinei creano alla Lazio le difficoltà maggiori, vedendosi annullati anche 2 gol. Evidente il tocco di mano di Denswil nella prima occasione, millimetrico ma correttamente rilevato dal VAR il fuorigioco di Palacio nell’azione che porta al diagonale vincente di Tomiyasu. Anche Immobile sbaglia una facile occasione tentando lo scavetto davanti a Skorupski, poi nei minuti finali la Lazio riesce a far scorrere con maggiore disinvoltura il cronometro e si prende l’ennesimo successo che pesa nella corsa Scudetto.

