Video/ Lazio Empoli Primavera (risultato 2-2) gol e highlights: rimonta ospite nel 2° tempo (29 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LAZIO EMPOLI PRIMAVERA (2-2): LA PARTITA

Lazio ed Empoli Primavera si dividono equamente la posta nel match disputato nella cornice dello stadio “Mirko Fersini” di Formello e terminato col punteggio di 2-2: la sfida che profumava di alta classifica tra il lanciatissimo undici romano di Stefano Sanderra e i toscani allenati da Alessandro Birindelli è stata la classica contesa double-face, con un episodio a scavare un solco tra primo e secondo tempo, cambiandone la trama. Pronti, via e i biancocelesti, dopo uno spavento, andavano in vantaggio con Sanà Fernandes: poi, al 37′, l’ingenuità di Bordon (doppio giallo) riduceva i laziali in 10 ma all’ultimo respiro della frazione ecco addirittura il raddoppio di Gonzalez, ben innescato ancora da Fernandes.

Diretta/ Lazio Empoli Primavera (risultato finale 2-2): romani in 10 e rimonta dei toscani! (29 ottobre 2023)

Il 2-0 subito in superiorità numerica rischiava di demoralizzare le speranze degli azzurri che, tuttavia, avevano la fortuna di trovare subito il gol nella ripresa con Bucancil (48′). E qui cominciava tutto un altro film con i padroni di casa sulla difensiva e gli ospiti convinti che l’impresa fosse possibile: il pareggio era nell’aria e arrivava al minuto 57 con Corona, bravo a premiare un’iniziativa del neo entrato Ansah. Tuttavia, la rimonta dei toscani si fermava qui: con mezz’ora ancora a disposizione, la gara s’innervosiva e di fatto non accadeva più nulla nonostante il forcing continuo dei ragazzi di Birindelli e qualche sporadica sortita dei biancocelesti. Così questi, con qualche piccolo patema, riuscivano almeno a portare a casa un punto salendo a quota 15 ma staccandosi un po’ dalla coppia di testa Inter-Milan; per l’Empoli un ottimo pareggio contro un avversario in salute ma la rimonta… incompleta sapeva di occasione sprecata e di mancato sorpasso in classifica.

Diretta/ Sassuolo Lecce Primavera (risultato finale 2-1): vittoria neroverde all'ultimo! (29 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LAZIO EMPOLI PRIMAVERA (2-2): IL TABELLINO

Lazio: Magro; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Napolitano (75′ Cappelli); Gonzalez (53′ Sulejmani), D’Agostini (40′ Nazzaro), Sanà Fernandes (75′ Yordanov). A disposizione: Renzetti, Petta, Serra, Tredicine, Bigotti, Marini, Zazza. Allenatore: Stefano Sanderra.

Empoli: Stubljar; Barsi, Indragoli, Mannelli (78′ Majdandzic), Stassin (46′ Falcusan); Bacci, Vallarelli; Kaczmarski (46′ Ansah), Bucancil, Barsotti; Corona (71′ Bocci). A disposizione: Seghetti, Gaj, De Ferdinando, Benyahia, Bacciardi, Fini, Dragoner. Allenatore: Alessandro Birindelli.

Diretta/ Frosinone Torino Primavera (risultato finale 2-3): ribaltone granata nel recupero! (29 ottobre 2023)

Reti: 11′ Sana Fernandes (L), 45+2′ Gonzalez (L), 3′ st Bucancil (E), 12′ st Corona (E).

Ammoniti: Di Tommaso (L), Bordon (L), Stassin (E).

Espulso: Bordon al 37′ pt (L).

GUARDA QUI IL VIDEO GOL HIGHLIGHTS DI LAZIO EMPOLI PRIMAVERA













© RIPRODUZIONE RISERVATA