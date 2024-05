Video/ Lazio U19 Milan U19 (1-1) gol e highlights: Sanderra elimina i rossoneri! (Primavera, 25 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LAZIO MILAN PRIMAVERA: LA SINTESI

Al Rocco B. Commisso” Viola Park” di Bagno a Ripoli le compagini di Lazio U19 e Milan U19 non vanno oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le due squadre sembrano inizialmente studiarsi a vicenda senza voler particolarmente premere il piede sull’acceleratore anche se i rossoneri tentano di affacciarsi in avanti intorno al 9′ con una conclusione di Stalmach che, dopo aver recuperato palla, spara largo senza centrare lo specchio della porta laziale.

I lombardi sbloccano quindi il punteggio con la rete segnata da Bartesaghi, di testa su lancio di Bakoune, al 16′ ma i biancocelesti crescono di minuto in minuto e, fallita un’opportunità con Sardo al 27′, ripristinano l’equilibrio al 37′ grazie al gol firmato da Sana Fernandes, sfruttando un assist offertogli dallo stesso Sardo. Nel secondo tempo i ragazzi di Ignazio Abate provano a completare la rimonta affidandosi agli spunti offensivi di Bartesaghi, che ispira senza successo Scotti, al 49′ ed al 51′. Nel finale la situazione non cambia se si guarda all’errore commesso da Simmelhack, incapace di capitalizzare al 78′ con un colpo di testa, ed alla parata effettuata da Raveyre, il quale consente invano ai suoi di alimentare le speranze salvando il punteggio su Sardo all’80’.

Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro Giuseppe Mucera di Palermo ha estratto il cartellino giallo un’unica volta così da ammonire soltanto Bordon al 12′ tra le file dei laziali. Il pareggio concretizzatosi in questo primo turno dei playoff permette alla Lazio U19, anche in virtù del miglior piazzamento stagionale in campionato, di accedere alla semifinale della Primavera 1, in cui sarà impegnata nel derby contro la Roma U19, mentre il Milan U19 viene eliminato dalla corsa allo scudetto giovanile.

