DIRETTA LAZIO MILAN PRIMAVERA/ Video streaming tv: rossoneri ok negli ultimi precedenti (Oggi 25 maggio 2024)

DIRETTA LAZIO MILAN PRIMAVERA: TESTA A TESTA

In anni recenti possiamo contare otto precedenti per la diretta di Lazio Milan Primavera, che infatti dal campionato 2016-2017 in poi vanta otto incroci, con i rossoneri nettamente in vantaggio. Abbiamo infatti cinque vittorie per il Milan Primavera a fronte di un solo pareggio e due vittorie per la Lazio. In particolare, c’è stata una striscia di quattro vittorie consecutive per il Milan dal 4 novembre 2017 all’8 maggio 2021, infatti non sempre si è giocata questa partita, che poi è tornata naturalmente nel campionato in corso, che ci fornisce i due precedenti più recenti e quindi anche più significativi.

L’andata ebbe luogo sabato 2 dicembre 2023 e vide la vittoria per 1-0 dei padroni di casa della Lazio, ma il Milan si è preso la rivincita con gli interessi vincendo per 2-0 al ritorno, domenica 17 marzo scorso. Oggi ci attende il terzo incrocio stagionale, che naturalmente sarà anche il più significativo per la posta in palio, alla Lazio Primavera andrebbe bene anche un pareggio ma naturalmente staremo a vedere che cosa succederà oggi… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LAZIO MILAN PRIMAVERA: COME SEGUIRE IN STREAMING VIDEO E TV

Non cambiano le modalità per seguire il Campionato Primavera 1 passando dalla stagione regolare ai playoff, quindi tifosi e appassionati sanno che la diretta tv di Lazio Milan Primavera sarà garantita in chiaro per tutti sui canali di Sportitalia, “casa” del nostro massimo campionato giovanile. Per lo stesso motivo, ecco naturalmente che saranno il sito oppure l’applicazione proprio di Sportitalia a garantire oggi la diretta streaming video di Lazio Milan Primavera.

BELLA SFIDA NEL PRIMO TURNO DEI PLAYOFF!

Comincia la fase più affascinante dell’intera stagione, la diretta di Lazio Milan Primavera è in programma alle ore 18.30 di oggi, sabato 25 maggio 2024, allo stadio Curva Fiesole di Bagno a Ripoli per il primo turno dei playoff scudetto del Campionato Primavera 1. Già ieri è stata disputata l’altra partita di questo turno preliminare, poi lunedì e martedì avremo le due semifinali e infine venerdì prossimo sarà la volta della finale scudetto, tutto in partite secche. Ci si gioca tantissimo in pochi giorni e senza appello: già oggi nella diretta di Lazio Milan Primavera chi vince va avanti – in palio c’è la semifinale con la Roma, possibile derby – e chi perde invece torna a casa, rinunciando a tutte le ambizioni di scudetto.

Si tratta della sfida fra la terza e la sesta della classifica della stagione regolare, la Lazio ha sigillato il proprio terzo gradino del podio con il pareggio contro l’Empoli nell’ultima giornata, che invece ha visto il Milan pareggiare con un pirotecnico 3-3 contro il Torino. Il regolamento di conseguenza concederà un vantaggio proprio ai biancocelesti: in caso di parità al triplice fischio finale sarà la Lazio a qualificarsi per la semifinale, mentre il Milan deve solo vincere per andare avanti – senza tempi supplementari né calci di rigore. Questa è la cornice, ma cosa ci dirà la diretta di Lazio Milan Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN PRIMAVERA

Proviamo adesso a dire qualcosa anche sulle probabili formazioni per la diretta di Lazio Milan Primavera. Quanto ai biancocelesti, ecco un modulo 4-3-3 per gli uomini allenati da mister Stefano Sanderra: indichiamo come titolari il portiere Magro; davanti a lui, i quattro difensori Ferrari, Ruggeri, Dutu e Milani; a centrocampo invece il terzetto formato da Di Tommaso, Nazzaro e Napolitano che dovrebbero agire dal primo minuto; infine, la Lazio in attacco dovrebbe mostrarci il tridente con Kone e Fernandes esterni ai fianchi del centravanti D’Agostini.

Ignazio Abate invece potrebbe scegliere per i rossoneri del Milan Primavera un modulo 4-2-3-1 con Magni, Simic, Nsiala e Bartesaghi nella difesa a quattro davanti al portiere Raveyre; a centrocampo invece indichiamo la coppia formata da Malaspina e Zeroli; infine il reparto offensivo del Milan dovrebbe prevedere Scotti, Sia e Bonomi da destra a sinistra sulla trequarti, alle spalle del centravanti Camarda.











