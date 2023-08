Video/ Lecce Como (1-0) gol e highlights: Almqvist si presenta nel migliore dei modi (Coppa Italia 2023-24)

VIDEO LECCE COMO 1-0, LA SINTESI

Il nuovo Lecce di Roberto D’Aversa supera il primo esame della stagione 2023-2024 battendo il Como per 1-0 nel primo turno di Coppa Italia. I salentini si assicurano quindi il pass per i sedicesimi di finale dove incontreranno il Parma che si è sbarazzato in maniera molto cinica del Bari espugnando un terreno ostico come quello del San Nicola. Un buon viatico per la prima giornata di campionato quando al Via del Mare arriverà la Lazio vice-campione d’Italia che nell’ultima amichevole pre-season ha letteralmente preso a pallonate il malcapitato Latina.

Ed è proprio al Via del Mare che il Lecce ha fatto il suo esordio ufficiale davanti al proprio pubblico. Non è stata ovviamente una passeggiata di salute, nonostante la categoria di differenza le due squadre hanno dato vita a una partita combattuta ed equilibrata che ha tenuto tutti sulle spine fino al triplice fischio. A inizio gara i lariani si rendono pericolosi con Cerri che non inquadra la porta di testa, dall’altra parte del campo provano a mettersi in evidenza Banda e soprattutto Almqvist, lo svedese arrivato in prestito dal Rostov durante il mercato estivo. Sarà proprio lui a realizzare il gol che decide la contesa, sfruttando la deviazione sfortuna di Abildgaard che mette fuori causa l’incolpevole Šemper. I salentini vogliono mettere in cassaforte la qualificazione ancor prima dell’intervallo ma il portiere croato è bravo a dire di no a Dorgu – entrato in corso d’opera al posto dell’infortunato Gallo – e Banda, uno dei più volenterosi per distacco.

Nella ripresa il Como crea le occasioni più importanti per pareggiare i conti, anche con la complicità di Falcone che interviene in maniera goffa e scomposta lasciando la porra sguarnita, tuttavia Cerri e Cutrone si addormentano e nessuno dei due si avventa sul pallone vagante che viene così recuperato dai padroni di casa. A ridosso del novantesimo ci pensano Baselli e Vignali a far tremare i polsi del portiere di D’Aversa che non si scompone e abbassa una volta per tutte la saracinesca. In contropiede i nuovi entrati Di Francesco e Blin vanno a un passo dal raddoppio, fermati solamente dal prodigio di Šemper che con l’aiuto della traversa impedisce agli avversari di archiviare la pratica con qualche minuto di anticipo.

VIDEO LECCE COMO 1-0, IL TABELLINO

LECCE-COMO 1-0 (1-0)

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongračić, Baschirotto, Gallo (15′ Dorgu); Rafia (74′ Blin), Ramadani, González Canellas; Almqvist (83′ Burnete), Strefezza (73′ Corfitzen), Banda (73′ Di Francesco). All. Roberto D’Aversa.

COMO (4-4-2): Šemper; Cassandro (81′ Vignali), Odenthal, Barba, Ioannou; Da Cunha (71′ Kerrigan), Bellemo, Abildgaard, Chajia (70′ Mustapha); Cutrone (71′ Baselli), Cerri (71′ Gabrielloni). All. Moreno Longo.

ARBITRO: Daniele Rutella (Sez. di Enna).

AMMONITI: 2′ Baschirotto (L), 19′ Cassandro (C), 23′ Abildgaard (C), 86′ Dorgu (L).

RECUPERO: 1′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 27′ Almqvist (L).

