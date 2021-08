Video/ Lecce Como (1-1) gol e highlights, salentini ancora bloccati (Serie B)

VIDEO LECCE-COMO (1-1): UN PUNTO A TESTA AL VIA DEL MARE

Ecco il video di Lecce Como, partita giocata per la 2^ giornata di Serie B. Allo Stadio Via del Mare le formazioni di Lecce e Como si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti allenati da mister Gattuso a tentare di rendersi pericolosi per primi andando alla conclusione verso il 7′ con La Gumina, senza però riuscire a sorprendere l’estremo difensore avversario Gabriel. I minuti scorrono sul cronometro e lentamente i lombardi prendono in mano le redini del match mantenendo il possesso palla così da forzare i giallorossi a difendersi all’interno della propria metà campo. I pugliesi si affacciano in avanti con un tiro di Olivieri parato al 18′ da Gori, il quale blocca pure il colpo di testa di Coda al 21′. Il solito La Gumina spara poi largo per i suoi al 24′ mentre Strefezza fallisce altre due opportunità fra il 25′ ed il 30′.

Nel finale della prima frazione di gioco il Lecce riesce a passare in vantaggio grazie al calcio di rigore segnalato dal VAR per un fallo di mano di Scaglia e trasformato da Coda al 40′. Tuttavia il Como non si scompone e trova l’immediato pareggio al 42′ tramite il colpo di testa vincente di Cerri, sfruttando l’assist offertogli da Iovine. Nel secondo tempo le due squadre si studiano a vicenda ed i giallorossi gestiscono la situazione forzando in questo caso i comaschi a difendersi a ridosso delle retrovie salvo poi disperarsi per la chance fallita da Solini al 74′. Il punto conquistato in questo secondo turno di campionato permette rispettivamente al Lecce di salire a quota uno ed al Como di portarsi a quota due nella classifica della Serie B.

Analizzando le statistiche nel video di Lecce Como emerge come il Lecce avrebbe potuto e dovuto raccogliere qualcosa in più rispetto a quanto stabilito dal verdetto finale avendo per esempio fatto suo il possesso palla con il 63%, dato questo supportato pure da un maggior numero di passaggi completati, ovvero 479 contro 282. In fase offensiva i salentini hanno saputo distinguersi tramite il 10 a 7 nelle conclusioni totali, delle quali 5 a 3 quelle indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Lecce è stata la squadra più scorretta della serata a causa del 13 a 11 nel computo dei falli e l’arbitro Matteo Marchetti, proveniente dalla sezione di Ostia Lido, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Helgason e Di Mariano da un lato, Picchi e Ioannou dall’altro.

Lecce-Como 1 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 40′ RIG. Coda(L); 42′ Cerri(C).

Assist: 42′ Iovine(C).

LECCE (4-3-3) – Gabriel; Gendrey, Tuia, Lucioni, Vera(61′ Gallo); Helgason(87′ Paganini), Hjulmand, Majer(86′ Björkengren); Strefezza(76′ Listkowski), Coda, Olivieri(61′ Di Mariano). A disposizione: Bleve, Dima, Meccariello, Monterisi, Bjarnason, Björkengren, Calabresi. Allenatore: M. Baroni.

COMO (4-4-2) – Gori; Bovolon(79′ Cagnano), Solini, Scaglia, Ioannou; Iovine, H’Maidat(79′ Arrigoni), Bellemo, Chajia(68′ Parigini); La Gumina(84′ Gabrielloni). Cerrri(68′ Gliozzi). A disposizione: Facchin, Bolchini, Bertoncini, Kabashi, Varnier, Chierichetti, Luvumbo. Allenatore: G. Gattuso.

Arbitro: Matteo Marchetti (sezione di Ostia Lido).

Ammoniti: 5′ Helgason(L); 39′ Picchi(C); 55′ Ioannou(C); 70′ Di Mariano(L).

