VIDEO LECCE INTER, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Via del Mare l’Inter asfalta in trasferta il Lecce rifilandogli un netto 4 a 0. E’ un’ottima partenza quella dei nerazzurri nel primo tempo trovando infatti il gol che spezza subito l’equilibrio iniziale già verso il 6′ con la giocata vincente di Frattesi, in gol su assist di Thuram approfittando di un’incertezza di Guilbert.

Inutile invece lo spunto di Baschirotto a spedire la sfera alta di testa intorno al 9′. Un ispirato Thuram non capitalizza quindi al 20′ ed i suoi colleghi Carlos Augusto e Frattesi si vedono annullare ben due reti per fuorigioco tra il 24′ ed il 25′ prima che il capitano Lautaro Martinez firmi il gol del raddoppio al 39′ con l’aiuto di Zielinski, che aveva rubato palla a Dorgu.

Nel recupero Baschirotto interviene per fermare il tentativo di Dumfries al 45’+1′. Nel secondo tempo i giallorossi cercano di darsi una svegliata aggredendo la difesa interista con Krstovic, impreciso di testa al 48′ e disinnescato da Sommer invece al 55′, ma Dumfries segna comunque il terzo gol per i milanesi al 57′ su suggerimento di tacco di Lautaro Martinez. Nel finale l’estremo difensore Falcone atterra irregolarmente Thuram e Taremi trasforma il calcio di rigore assegnato per il poker definitivo al 61′.

Ancora Sommer salva al 76′ su Ramadani ed evita il peggio sulla punizione di Helgason deviata da Thuram all’83’. L’arbitro Livio Marinelli della sezione di Tivoli ha estratto il cartellino giallo in appena tre occasioni ammonendo De Vrij al 16′, Simone Inzaghi al 30′ e Taremi all’82’ unicamente tra le file degli ospiti.

VIDEO LECCE INTER: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS