DIRETTA LECCE INTER, INZAGHI INSEGUE SEMPRE LA VETTA

La diretta Lecce Inter che si tiene domenica 26 gennaio alle ore 18:00 è una sfida importante per ragioni diverse. Allo Stadio Via del Mare i pugliesi affrontano la seconda forza del campionato nella ventiduesima giornata della stagione 2024/2025. I giallorossi di mister Giampaolo hanno bisogno di allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione dato che al momento di trovano in diciassettesima posizione con venti punti, gli stessi del Parma che gli si para davanti, ad una sola lunghezza di distacco dall’Hellas Verona, pronto al sorpasso alla prima occasione utile.

Il Lecce è stato sconfitto nettamente dal Cagliari qualche giorno fa ed ha dunque bisogno di tornare a smuovere la propria classifica nel più breve tempo possibile. Un discorso simile vale però anche per l’Inter, bisognosa di non incappare in qualche battuta d’arresto improvvisa così da restare incollata al Napoli capolista. I quarantasette punti con una partita da recuperare, ovvero il resto della sfida interrotta contro la Fiorentina, i milanesi cercheranno di bissare la vittoria conquistata in settimana lontano da casa in Champions League contro lo Sparta Praga.

DIRETTA LECCE INTER INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Ci sono diverse opzioni per vedere la diretta Lecce Inter senza recarsi allo Stadio Via del Mare. Tutti gli abbonati a Now, Sky ed anche a Dazn potranno infatti prendere visione di questo evento sia in streaming attraverso le applicazioni come Now Tv e Sky Go oppure in televisione sul canale Sky Sport 1, Sky Sport 251 e pure su Sky Sport Calcio.

LECCE INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

Non manca poi molto all’inizio della diretta Lecce Inter e intanto valutiamo quelle che sono le probabili formazioni per questa sfida di Serie A. I padroni di casa di mister Marco Giampaolo sono attesi con il 4-3-3 schierando quindi Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu, Pierret, Coulibaly, Helgason, Pierotti, Krstovic e Morente. Il modulo 3-5-2 con Sommer, Pavard, De Vrij, Carlos Augusto, Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro e Thuram dovrebbe essere invece la scelta più funzionale da adottare per il tecnico Simone Inzaghi.

DIRETTA LECCE INTER, LE QUOTE

Scopriamo adesso chi sarà il vincitore della diretta Lecce Inter a giudicare dalle quote dei vari bookmakers. Prendendo in considerazione il pronostico dell’esito finale di Snai, si può senz’altro dire che i nerazzurri sono i principali candidati per aggiudicarsi i tre punti ed il 2 è infatti pagato a 1.30. Poche chances per i pugliesi di far loro la vittoria se si guarda all’1 quotato persino a 8.50 e nemmeno il pareggio risulta un punteggio tanto plausibile visto che l’x è fissato a 5.25.