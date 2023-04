Video/ Lecce Napoli (1-2) gol e highlights: Spalletti ok con un’autorete

VIDEO LECCE NAPOLI 1-2

Allo Stadio Via del Mare il Napoli supera in trasferta il Lecce per 2 a 1, come ammireremo negli highlights video di Lecce Napoli. Nel primo tempo sono gli ospiti guidati dal tecnico Spalletti a partire forte affacciandosi subito in zona offensiva al 2′ con il tiro di Raspadori murato dalla difesa avversaria ma i padroni di casa allenati da mister Baroni replicano all’8′ con il pallonetto di Maleh parato in corner da Meret e, sugli sviluppi dell’angolo, Baschirotto manda alto di testa al 9′.

I minuti scorrono sul cronometro ed i partenopei insistono riuscendo anche a passare in vantaggio intorno al 18′ grazie alla rete messa a segno dal capitano Di Lorenzo, autore di un colpo di testa vincente a sfruttare il cross dalla destra di Kim Min-Jae sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nel finale della prima frazione di gioco i campani si disperano al 34′ quando la conclusione di Lozano viene respinta in corner da Falcone tra i pali.

VIDEO LECCE NAPOLI: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo i giallorossi ripartono con lo spirito giusto per andare a caccia del pareggio e, dopo la chance per Oudin al 46′ e la traversa colta di testa da Ceesay, ripristinano l’equilibrio al 52′ per merito del gol trovato da Di Francesco, raccogliendo la sfera respinta dal legno. Nell’ultima parte dell’incontro gli azzurri tornano un po’ inaspettatamente avanti al 65′ tramite l’autogol firmato da Gallo, il quale non si intende con il suo portiere Falcone a cui scappa la sfera dalle mani sul lancio di Mario Rui dalla sinistra.

Il subentrato Simeone esce tuttavia per infortunio all’82’ venendo sostituito da Politano dopo che aveva preso il posto di Raspadori al 66′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gianluca Manganiello, proveniente dalla sezione di Pinerolo, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Gendrey ed Umtiti da un lato, Ndombele dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventinovesimo turno di campionato permettono al Napoli di salire a quota 74 nella classifica della Serie A mentre il Lecce non si muove, rimanendo fermo a 27 punti.

IL TABELLINO

Lecce-Napoli 1 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 18′ Di Lorenzo(N); 52′ Di Francesco(L); 65′ AUTO Di Francesco(L).

Assist: 18′ Kim Min-Jae(N); 65′ Mario Rui(N).

LECCE (4-3-3) – Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh(80′ Askildsen), Hjulmand, Gonzalez(71′ Helgason); Oudin(80′ Strefezza), Ceesay(79′ Voelkerling), Di Francesco(88′ Banda). A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Colombo, Tuia, Ceccaroni, Lemmens, Cassandro, Pezzella. Allenatore: M. Baroni.

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui(90’+4′ Olivera); Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano(66′ Ndombele), Raspadori(66′ Simeone, 82′ Politano), Kvaratskhelia(90’+4′ Zerbin). A disposizione: Marfella, Gollini, Demme, Juan Jesus, Bereszynski, Zielinski, Zedadka, Ostigard, Gaetano. Allenatore: L. Spalletti.

Arbitro: Gianluca Manganiello (sezione di Pinerolo).

Ammoniti: 62′ Gendrey(L); 72′ Ndombele(N); 86′ Umtiti(L).

