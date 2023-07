Video/ Lecce Padova (4-0) gol e highlights: i salentini autori di un’ottima prestazione (26 luglio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LECCE PADOVA: BUONA PROVA DEI SALENTINI!

Il Lecce supera in scioltezza il Padova in amichevole regalando ottime indicazioni al nuovo mister D’Aversa. I salentini la sbloccano dopo appena tre minuti di gara! Grande azione di Rodriguez Delgado che vede l’inserimento senza palla di Rafia, tocco di quest’ultimo che la sblocca. Lecce che continua ad attaccare e raddoppia con Banda! Bellissimo tiro che non lascia scampo al portiere avversario. Rodriguez Delgado ad un passo dal tris! Dopo aver superato Crescenzi calcia a botta sicura, Delli Carri salva in scivolata. Strefezza! Ancora Lecce in gol! Scambio con Rodriguez Delgado e penetrazione centrale di Strefezza, il suo tiro non lascia scampo al portiere avversario. Bellissimo tiro di Gonzalez che termina la sua corsa contro il palo. Gallo scende sulla sinistra e prova a servire Strefezza che non aggancia per pochissimo. Grandissima parata di Zanotti su Rodriguez Delgado. Si inserisce Venuti, bravo ancora Zanellati a salvare. La prima frazione di gioco termina con un Lecce scatenato avanti di tre reti che portano la firma di Rafia, Banda e Strefezza.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS, LECCE PADOVA: IL SECONDO TEMPO

I salentini continuano a fare la partita anche in questa ripresa. Rafia per Banda, grande uscita di Zanellati. Di Francesco per Rodriguez che liscia la conclusione. Maleh in mezzo, Di Francesco in scivolata non trova la porta. Grande giocata di Russini, Brancolini salva in angolo. Corfitzen! Cala il poker il Lecce! Assist Di Francesco e appoggio facile in rete. Termina il match, ottima prestazione dei salentini.

VIDEO GOL LECCE PADOVA, IL TABELLINO

LECCE (4-3-3) Bleve (46′ Brancolini), Venuti (69′ Gendrey), Pongracic (55′ Baschirotto), Blin (69′ Pascalau), Gallo (69′ Dorgu), Gonzalez (69′ Helgason), Hjulmand (55′ Björkengren), Rafia (69′ Maleh), Strefezza (55′ Di Francesco), Rodriguez (69′ Burnete), Banda (69′ Corfitzen).

A disposizione: Borbei, Viola, Samooja, Berisha, Listkowski, Samek, Smajlovic, Vulturar, McJannet, Lemmens.

Allenatore: Roberto D’Aversa

PADOVA Zanellati (25’st Donnarumma), Delli Carri (35’st Leoni), Villa (1’st Calabrese), Ilie Matei, Crescenzi (1’st Capelli), Radrezza (25’st Defise), Kirwan (13’st Varas), Cretella (13’st Franchini), Bortolussi (15’ De Marchi), Dezi (13’st Fusi), Liguori (13’st Russini).

A disposizione: Mangiaracina, Donnarumma, Marcillo, Boi.

Allenatore: Vincenzo Torrente

Arbitro: Marco Piccinni della sezione di Forlì; Assistenti: Daniele Bindoni di Venezia, Luca Mondin di Treviso

Marcatore: 3′ Rafia, 9′ Banda, 17′ Strefezza, 84′ Corfitzen

