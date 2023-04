Video/ Lecce Sampdoria (1-1) gol e highlights: Jesé firma il pari (Serie A)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LECCE SAMPDORIA: CEESAY ILLUDE!

Il match salvezza tra Lecce e Sampdoria termina in parità con Jesé che la riprende nella ripresa dopo la rete siglata da Ceesay nella prima frazione su assist di Strefezza.

Un pareggio che ai blucerchiati serve davvero a poco mentre i salentini interrompono almeno la striscia negativa di sei sconfitte di seguito. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Umtiti colpisce la palla di testa su calcio d’angolo, Ceesay non ci arriva per pochissimo! Azione personale di Strefezza, Augello riesce a fermarlo prima che entri in area di rigore, ottimo inizio del Lecce. Oudin ci prova da fuori area, la sfera termina fuori davvero di poco. Ottimo inizio dei salentini per una sfida che vale tantissimo in chiave salvezza. Scambio tra Zanoli e Leris, proprio Zanoli viene fermato da Hjulmand.

Azione personale di Strefezza che serve Di Francesco in area, stop e tiro, palla fuori. Ancora Oudin pericoloso! Triplo tentativo di Oudin, salvano Amione, Ravaglia e poi Zanoli! Gallo in mezzo, Strefezza allunga per Ceesay che di testa trova la facile parata di Ravaglia. Prova a scendere sulla sinistra Augello, lo chiude Gendrey. Ceesay! La sblocca il Lecce! Il centravanti apre per Strefezza che serve il centravanti, da solo contro Ravaglia non sbaglia. Hjulmand prova da fuori area, para facile Ravaglia. Gendrey in mezzo, Ceesay sfiora la doppietta personale. Sampdoria che ora si riversa in avanti a caccia del pari. Oudin serve in contropiede Gallo che calcia ma spreca il raddoppio. Termina la prima frazione di gara.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LECCE SAMPDORIA: PARI DI JESÈ!

Poker di cambi nei blucerchiati, entrano Murillo, Sabiri, Cuisance e Jesè per Lammers, Zanoli Djuricic e Nuytinck. Lancio per Di Francesco, chiude bene Murillo. Si ferma Umtiti, vediamo se il difensore è in grado di continuare. Di Francesco scappa sulla sinitra, Leris lo ferma con le cattive e si prende il giallo. Strefezza ci prova da fuori area ma non trova la porta. Sabiri da fuori area, conclusione deviata in angolo. Di Francesco aggancia e calcia, para Ravaglia. Sabiri ci prova su punizione ma coglie la barriera. Sabiri fallo su Strefezza, c’è il giallo. Hjulmand in mezzo, Leris controlla male la sfera, calcia Di Francesco con Ravaglia che risponde presente. Di Francesco falloso su Rincon a centrocampo, arriva il giallo.

Punizione a favore della Sampdoria. Jesè! La riprende a sorpresa la Sampdoria! Scambio tra Gabbiadini e Jesè, quest’ultimo entra in area e supera con un pallonetto Falcone. Di Francesco in mezzo per Ceesay, Murillo chiude tutto e salva i suoi. Lecce tutto in avanti a caccia della vittoria. Rincon in gioco pericoloso su Di Francesco, c’è il giallo. Gonzalez supera Augello e serve Colombo, il tiro vede Ravaglia reattivo. Cuisance ci prova direttamente da angolo, Falcone non si fa sorprendere. Banda in mezzo per Baschirotto, bravo Augello nell’anticipo. Termina il match, Jesè risponde a Ceesay.

VIDEO LECCE SAMPDORIA, IL TABELLINO

Marcatori: 31’p.t. Ceesay (L), 30’s.t. Jesé (S)

Assist: 31’p.t. Strefezza (L), 30’s.t. Gabbiadini (S)

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Gendrey (90’s.t. Romagnoli), Baschirotto, Umtiti, Gallo; Hjulmand, Blin (36’s.t. Gonzalez); Strefezza (90’s.t. Banda), Oudin (28’s.t. Maleh), Di Francesco; Ceesay (36’s.t. Colombo). All. Baroni

Sampdoria (4-4-2): Ravaglia; Zanoli (1’s.t. Cuisance), Nuytinck (1’s.t. Murillo), Amione Augello; Leris, Rincon, Winks, Djuricic (1’s.t. Sabiri); Gabbiadini (31’s.t. Quagliarella), Lammers (1’s.t. Jesé). All. Stankovic

Arbitro: Mariani di Aprilia

Ammoniti: 7’s.t. Leris (S), 22’s.t. Sabiri (S), 29’s.t. Di Francesco (L), 39’s.t. Rincon (S), 41’s.t. Augello (S)

