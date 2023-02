Video/ Lecco Albinoleffe (2-1) gol e highlights: vittoria e quota 42! (Serie C)

VIDEO LECCO ALBINOLEFFE (2-1): DERBY BLUCELESTE

Video di Lecco Albinoleffe che presenta una partita molto bella fin dai primi minuti con la formazione di casa che dopo 60 secondi colpisce la traversa dopo una girata di Pinzauti di testa. L’ex Teramo, dunque, va vicinissimo al goal dopo appena un minuto di gioco. Albinoleffe che risponde con il suo bomber Manconi che cerca la porta ma non l’ho trovata fuori poi poco dopo si becca l’ammonizione per via della simulazione, cadendo giù dopo diversi dribbling sulla difesa avversaria. Gara che si accende il secondo tempo dove si trovano due goal.

RISULATI SERIE C, CLASSIFICHE E GOL/ Sorpasso Foggia, il Latina vince nel finale

Lecco che vantaggio con il colpo di testa di Lakti, abile a toccare la palla di testa dopo la punizione del compagno dalle sue parti. Il vantaggio del Lecco però dura poco perché la formazione ospite inserisce in campo Cocco, che ci mette soltanto pochi istanti per pareggiare la partita e far esplodere la parte di pubblico presente oggi allo stadio. minuto 85 calcio di rigore per la formazione di casa sul dischetto si presenta Ilari ex giocatore del Teramo. Il centrocampista spiazza il portiere firma il goal del 2-1 che cambia ed indirizza la partita sulla vittoria dei padroni di casa.

DIRETTA/ Juve Stabia Crotone (risultato finale 1-2): Cernigoi vale tre punti

VIDEO LECCO ALBINOLEFFE: IL TABELLINO

LECCO: Battistini M., Buso N. (dal 37′ st Tordini M.), Celjak V., Enrici P., Galli G. (dal 5′ st Zuccon F.), Giudici L., Ilari C., Lakti E., Melgrati R. (Portiere), Pinzauti L. (dal 25′ st Bunino C.), Zambataro E. (dal 38′ st Lepore F.). A disposizione: Bianconi A., Bunino C., Cusumano F., Lepore F., Maffi F. (Portiere), Mangni D., Martorelli C., Scapuzzi L., Stanga L., Stucchi S. (Portiere), Tordini M., Zuccon F.

ALBINOLEFFE: Borghini D., Brentan M. (dal 44′ st Rosso D.), Doumbia I. (dal 16′ st Giorgione C.), Frosinini R. (dal 16′ st Cocco A.), Gusu M., Manconi J., Miculi A., Milesi L. (dal 37′ st Gelli J.), Offredi D. (Portiere), Piccoli M., Zoma M. A.. A disposizione: Allieri A., Cocco A., Concas F., De Felice A., Gelli J., Giorgione C., Mihai, Muzio C., Ntube M. R., Pagno A. (Portiere), Rosso D., Taramelli M. (Portiere), Toma R.

DIRETTA/ Latina Viterbese (risultato finale 1-0): derby deciso da Ganz

Reti: al 15′ st Lakti E. (Lecco) , al 40′ st Ilari C. (Lecco) al 22′ st Cocco A. (AlbinoLeffe) .

Ammonizioni: al 24′ st Pinzauti L. (Lecco), al 29′ st Celjak V. (Lecco), al 30′ st Buso N. (Lecco), al 45’+2 st Lakti E. (Lecco) al 18′ pt Manconi J. (AlbinoLeffe), al 1′ st Doumbia I. (AlbinoLeffe), al 14′ st Frosinini R. (AlbinoLeffe).

VIDEO LECCO ALBINOLEFFE: GOL ED HIGHLIGHTS











© RIPRODUZIONE RISERVATA