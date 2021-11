Video/ Lecco Albinoleffe (2-3) gol e highlights: Zoma regala i tre punti (Serie C)

VIDEO LECCO ALBINOLEFFE 2-3: PRIMO TEMPO

Finisce con il risultato di 2-3 Lecco Albinoleffe. Nella partita valevole per la 14^ giornata del girone A di Serie C 2021-2022, a strappare la vittoria nei minuti finali è la formazione seriana, come possiamo vedere nel video degli highlights. Per il Lecco si tratta della seconda sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque giornate, con la formazione lombarda collocata in nona posizione con 17 punti. L’Albinoleffe torna al successo, con i tre punti che mancavano dallo scorso 3 ottobre. I seriani occupano la quinta posizione di classifica, con 21 punti, occupando la zona play-off.

Andiamo a rivivere i migliori momenti della gara. Il primo tempo si apre con una fase di studio delle due squadre, con il gioco che si sviluppa principalmente a centrocampo. E’ l’Albinoleffe che prova però ad affondare il colpo. Al 5′ minuto è Ravasio che prova la conclusione dalla distanza, sfiorando l’incrocio dei pali. Con il passare dei minuti, gli ospiti sembrano riuscire a prendere le misure, e infatti al 26′ si portano in vantaggio. Servizio in profondità per Giorgione, che di prima intenzione scarica al centro per Galeandro, che anticipa Pissardo e sigla il gol dello 0-1. La reazione del Lecco tarda ad arrivare, e l’unico pericolo lo crea Tordini al 36′. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, prova un tiro in diagonale che si spegne di poco a lato. Il primo tempo si chiude con il vantaggio ospite.

VIDEO LECCO ALBINOLEFFE 2-3: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, il Lecco torna in campo con un diverso atteggiamento. Fin da subito prova a spingersi in avanti con l’obiettivo di ristabilire la parità nel punteggio. Al 53′ fallo di Nichetti su Petrovic, per l’arbitro non ci sono dubbi: è rigore. Dagli undici metri va Iocolano, che con freddezza spiazza Rossi, è 1-1. Passa poco più di un minuto e il Lecco riesce a ribaltarla. Grande azione dei padroni di casa, difesa dell’Albinoleffe bloccata, Tordini si libera al limite e serve Zambataro.

Il calciatore del Lecco da posizione defilata scarica un preciso diagonale, è il gol del 2-1. I padroni di casa ribaltano il risultato. Il Lecco prova a sfruttare il momento positivo e Zambataro ci riprova in diagonale, non trovando però la porta. I padroni di casa sembrano in gestione del risultato, ma all’85’ l’esordiente Zoma trova il gol del pareggio. Sugli sviluppi di un corner, mischia in area con Pissardo che prova ad allontanare. Zoma trova il tap-in vincente e sigla il gol del 2-2. Il gol del pareggio taglia le gambe al Lecco che crolla. Al 93′, Zoma in azione personale, arriva sulla trequarti e scarica un preciso tiro che vale il gol del definitivo 2-3.

VIDEO LECCO ALBINOLEFFE 2-3: IL TABELLINO

RETI: 26′ Galeandro (A), 54′ rig. Iocolano (L), 55′ Zambataro (L), 85′ Zoma (A), 93’ Zoma (A).

LECCO (3-4-2-1): Pissardo; Merli Sala, Battistini, Enrici; Zambataro, Masini, Lora, Celjak; Iocolano, Tordini; Mastroianni. All. Zironelli.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Rossi; Saltarelli, Marchetti, Gusu; Poletti, Piccoli, Giorgione, Nichetti, Tomaselli; Ravasio. Galeandro. All. Marcolini.

