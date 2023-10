Video/ Lecco Ascoli (0-2) gol e highlights: Nestogol e Quaranta firmano il successo! (21 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LECCO ASCOLI (0-2): LA PARTITA

L’Ascoli espugna lo Stadio Rigamonti-Ceppi, conquistando 3 punti meritati al termine di questa gara valida per la decima giornata di Serie B. Partita non spettacolare, vinta dall’esperienza e dalla maturità dei bianconeri, che si dimostrano più pronti rispetto ai propri avversari per affrontare questa categoria. Il risultato si sblocca al 35esimo minuto, dopo una prima mezz’ora molto equilibrata: Milanese fa partire un cross insidioso, sul quale Lemmens buca completamente l’intervento, leggendo male la traiettoria del pallone. Il più veloce di tutti è l’ex Udinese Nestorovski, che con una zampata da bomber gonfia la rete. Nel finale del primo tempo Viviano salva il punteggio su Di Stefano.

Diretta/ Lecco Ascoli (risultato finale 0-2): vittoria d'esperienza!

Nel secondo tempo i lombardi approcciano in maniera propositiva, conquistando un calcio di rigore e mandando un segnale importante agli avversari: Lorenzo Di Stefano scivola ma realizza il suo penalty, con grande freddezza. L’arbitro, però, è costretto ad annullare il pareggio per un doppio tocco. Sfortunati i neopromossi. Al 55esimo, allora, ne approfittano i marchigiani, che raddoppiano immediatamente: : corner di Falasco che viene respinto dalla difesa avversaria, e Milanese lascia partire una conclusione a giro da fuori area. Sulla traiettoria interviene Quaranta, che con un tocco volontario sporca il tiro del compagno e spiazza completamente portiere e difesa. Zampata da numero 9

Video/ Cosenza Lecco (3-0) gol e highlights: che... Forte la squadra calabrese! (Serie B, 7 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LECCO ASCOLI (0-2): TABELLINO

LECCO: Saracco U., Lemmens M. (dal 40′ st Eusepi U.), Celjak V., Bianconi A., Caporale A., Ionita A. (dal 34′ st Tordini M.), Crociata G., Buso N., Sersanti A. (dal 19′ st Galli G.), Di Stefano L. (dal 19′ st Guglielmotti D.), Novakovich A.. A disposizione: Melgrati R., Agostinelli V., Boci B., Degli Innocenti D., Donati F., Lepore F., Pinzauti L., Zambataro E. Allenatore: Bonazzoli E..

ASCOLI: Viviano E., Adjapong C. (dal 13′ st Bayeye B. J.), Bellusci G., Quaranta D., Falasco N., Caligara F. (dal 14′ st Kraja E.), Di Tacchio F., Falzerano M., Mendes P. (dal 33′ st Giovane S.), Milanese T. (dal 33′ st Rodriguez P.), Nestorovski I.. A disposizione: Barosi D., D’Uffizi S., Haveri K., Manzari G., Masini P., Millico V., Rossi E. Allenatore: Viali W..

Video/ Ascoli Sampdoria (1-1) gol e highlights: Borini risponde a Nestorovski! (Serie B, 7 ottobre 2023)

Reti: al 35′ pt Nestorovski I. (Ascoli) , al 10′ st Quaranta D. (Ascoli) .

Ammonizioni: al 16′ pt Crociata G. (Lecco), al 6′ st Sersanti A. (Lecco), al 45’+1 st Buso N. (Lecco) al 31′ pt Caligara F. (Ascoli), al 42′ st Falzerano M. (Ascoli).

Rigori sbagliati: al 5′ st Di Stefano L. (Lecco).













© RIPRODUZIONE RISERVATA