Video/ Lecco Giana Erminio (1-1): highlights e gol. Un punto a testa al Rigamonti

Nella 16^ giornata di Serie C, la sfida tra Lecco e Giana Erminio termina in parità grazie alle reti di Cortesi e D’Anna. Come si vede nel video di Lecco Giana Erminio, al via Procopio prova a servire Capogna, palla troppo lunga. Strambelli calcia da fuori area e trova una traversa clamorosa. Pastore si incunea e tira, Marenco si oppone bene. Grande partita di Strambelli che nel primo quarto d’ora è una vera e propria furia. Strambelli ancora sugli scudi, Marenco risponde presente. Strambelli cerca Capogna, la sfera termina fuori. Arriva poi una grande occasione per Perna. Cross di Duguet su cui l’attaccante non ci arriva per un soffio. L’ultima emozione arriva sul cross di Strambelli che serve di testa Capogna che non trova lo specchio. La prima frazione termina a reti bianche.

IL SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa Bobb ci prova con il mancino ma non inquadra lo specchio. Giudici prova a servire Capogna, Montesano chiude. Strambelli a giro da fuori area per poco non trova il gol. Ancora Strambelli trova la grande parata del portiere ospite. La Giana Erminio la sblocca a sorpresa con Cortesi. Remedi serve un grande pallone per Cortesi che arriva puntuale all’appuntamento con il gol. Carissoni, a porta spalancata, riesce a non siglare il doppio vantaggio per la Giana Erminio. Grandissima parata di Marenco sul tentativo di Carissoni, l’estremo difensore sale in cattedra ma non può nulla su D’Anna. Grande aggancio su un lancio dalla difesa, ingresso in area con scavalcamento del portiere avversario e palla depositata in rete. Negro aggancia in area e tira, Marenco mette in angolo. Nel finale Strambelli si becca il secondo giallo e lascia la sua compagine in dieci. Non c’è più tempo, termina in parità una gara ricca di emozioni.

CLICCA QUI PER IL VIDEO LECCO GIANA ERMINIO, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA