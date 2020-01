Video/ Monza Como (1-1): highlights e gol. Paletta risponde a Marano (Serie C)

Il video con gli highlights e i gol di Monza Como 1-1 ci mostra quanto accaduto nel derby lombardo valevole per la 22^ giornata di Serie C girone A. La squadra di Brocchi, ormai lanciatissima verso il ritorno in Serie B, voleva regalare un altro successo al pubblico del Brianteo che ha fatto registrare il tutto esaurito, invece è arrivato soltanto un pareggio che comunque non pregiudica minimamente il primato in classifica. Anche perché il Pontedera non è andato oltre l’1-1 in casa dell’Olbia e dunque le lunghezze di vantaggio sulla seconda restano dieci. Bagai particolarmente sfortunati con le traverse colpite da Finotto e Armellino, i lariani riescono invece a lasciare il segno nella prima frazione di gioco con Marano che pesca il jolly dai 20 metri spiazzando Lamanna. All’inizio del secondo tempo ci pensa Paletta a rimettere le cose a posto sugli sviluppi di un calcio d’angolo, i bagai hanno provato a ribaltarla ma non c’è stato verso di scalfire la retroguardia avversaria e violare per la seconda volta la porta di Zanotti che ha abbassato la saracinesca con la collaborazione dei suoi compagni che hanno alzato un autentico muro davanti a lui. In ogni caso il Monza può dormire sonni tranquilli, dietro ai brianzoli c’è il vuoto e le immediate inseguitrici non dispongono di rose altrettanto competitive. Nel turno infrasettimanale in programma tra pochi giorni per recuperare la 20^ giornata rinviata a causa dello sciopero proclamato dal sindacato della Lega Pro, la capolista ospita la Pro Patria, il Como si prepara a fare visita alla Pergolettese.

VIDEO MONZA COMO: IL TABELLINO

MONZA-COMO 1-1 (0-1)

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Paletta, Bellusci, Anastasio (80′ Marconi); Armellino, Rigoni, Morosini (67′ Brighenti); Chirico (56′ Iocolano); Finotto (67′ Mosti), Gliozzi (81′ Rauti). All. Cristian Brocchi.

COMO (3-5-2): Zanotti; Bovolon, Toninelli, Crescenzi; Peli, Marano (71′ Raggio), Bellemo, Celeghin (72′ H’Maidat), De Nuzzo (65′ Iovine); Ganz, Gabrielloni (85′ Cicconi). All. Marco Banchini.

ARBITRO: Michele Di Cairano (sez. di Ariano Irpino).

AMMONITI: Bovolon (C), Gliozzi (M), Zanotti (C), Cicconi (C), Rauti (M).

RECUPERO: 0′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 25′ Marano (C), 48′ Paletta (M).

