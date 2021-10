Video Lecco Padova (3-2): highlights e gol, primo ko per i biancoscudati! (Serie C)

VIDEO LECCO PADOVA (3-2): CHE VITTORIA PER I BLUCELESTI!

Ecco il video di Lecco Padova, partita giocata per l’ottava giornata nel girone A di Serie C. Allo Stadio Mario Rigamonti-Mario Ceppi il Lecco supera il Padova per 3 a 2. Nel primo tempo sono i padroni di casa allenati da mister Zironelli a cercare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni affacciandosi in zona offensiva al 3′ con un colpo di testa di Ceravolo finito alto sopra la traversa. Gli ospiti guidati dal tecnico Pavanel replicano al 7′ nello stesso modo con Mastroianni. I minuti scorrono sul cronometro ed i blucelesti riescono a passare in vantaggio intorno alla mezz’ora grazie alla rete messa a segno da Masini, sfruttando l’assist su punizione di Kraja. Ci pensa poi Mastroianni a siglare pure il gol del raddoppio verso il 38′, capitalizzando il suggerimento di Tordini e sfruttando l’errore commesso da Ronaldo. Proprio quest’ultimo si fa però perdonare nel recupero al 45’+1′ ispirando la rete firmata da Hraiech ad accorciare le distanze.

Diretta/ Gubbio Pontedera (risultato finale 3-0): tris che fa volare gli umbri!

Nella ripresa i veneti cominciano alla grande la ripresa ristabilendo l’equilibrio iniziale già al 47′ tramite la rete firmata da Ceravolo, autore di un tap-in vincente sulla conclusione parata di Chiricò. Il Padova resta in ogni caso in inferiorità numerica a partire dal 56′ a causa del cartellino rosso rimediato per doppia ammonizione da Monaco. Nell’ultima parte dell’incontro è Tordini a realizzare la rete della vittoria al 67′ con un bel destro a giro battendo Donnarumma tra i pali. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mario Cascone, proveniente dalla sezione di Nocera Inferiore, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Iocolano da un lato, Santini e Monaco, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Terrani e Curcio dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ottavo turno di campionato permettono al Lecco di portarsi a quota 15 nella classifica del girone A della Serie C mentre il Padova non si muove, rimanendo fermo con i suoi 19 punti.

Diretta/ Fermana Siena (risultato finale 1-1): Paloschi risponde a Urbinati, è parità

VIDEO LECCO PADOVA: IL TABELLINO

Lecco-Padova 3 a 2 (p.t. 2-1)

Reti: 30′ Masini(L); 38′ Mastroianni(L); 45’+1′ Hraiech(P); 47′ Ceravolo(L); 67′ Tordini(L).

LECCO (3-4-3) – Pissardo; Merli Sala, Marzorati, Enrici; Celjak, Masini, Kraja, Zambataro; Mastroianni, Iocolano, Tordini. A disp.: Ndiaye, Galli, Giudici, Ganz, Petrovic, Purro, Di Munno, Reda, Morosini, Bia, Sparandeo, Buso. All.: Mauro Zironelli.

PADOVA (4-3-2-1) – Donnarumma; Germano, Valentini, Monaco, Curcio; Busellato, Ronaldo, Hraiech; Chiricò, Santini; Ceravolo. A disp.: Vannucchi, Gasbarro, Della Latta, Biasci, Jelenic, Vasic, Terrani, Andelkovic, Nicastro, Settembrini, Bifulco, Ejesi. All.: Massimo Pavanel.

Arbitro: Mario Cascone (sezione di Nocera Inferiore).

Ammoniti: 1′ Iocolano(L); 14′ Santini(P); 20′, 56′ Monaco(P); 85′ Terrani(P); 90′ Curcio(P).

Espulsi: 56′ Monaco(P).

Diretta/ Pistoiese Teramo (risultato finale 1-2): non basta la rete di Gennari!

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI LECCO PADOVA



© RIPRODUZIONE RISERVATA