Video/ Lecco Palermo (0-1) gol e highlights: gol di Nedelcearu, lombardi ancora KO! (Serie B, 10 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LECCO PALERMO (0-1): LA PARTITA

Il Palermo è corsaro a Lecco con una vittoria esterna firmata da Nedelcearu: lo 0-1 finale con cui gli uomini di Eugenio Corini espugnano il “Rigamonti-Ceppi” è un risultato meritato ma ottenuto con tanta fatica dai rosanero, inizialmente in ambasce contro la formazione lombarda di Alfredo Aglietti che, tuttavia, alla fine rimedia l’ennesima sconfitta della stagione e vede allontanarsi a poco a poco le speranze di salvezza. Primo tempo con i blucelesti che partono bene e vanno vicini al vantaggio con Parigini e Inglese; i siciliani vengono fuori solo a metà frazione e dopo un altro brivido (inzuccata di Capradossi al 25′): poi, al 36′, ecco il gol che spacca la partita con Nedelcearu bravo a insaccare di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Prima di andare al riposo, però, Pigliacelli salva gli ospiti con un grande intervento su un colpo di testa di Inglese (44′): la ripresa lascerebbe immaginare ben altra verve da parte dei padroni di casa e invece il punteggio non cambierà più. Dopo un penalty accordato (e poi tolto con l’ausilio del VAR) ai rosanero, si segnala una chance per il pari sui piedi di Degli Innocenti e poi la girandola dei cambi che fa scorrere inesorabile il cronometro: si chiude con qualche brivido nell’area palermitana ma il forcing bluceleste non va a buon fine. La sconfitta inchioda il Lecco all’ultimo posto a quota 21, a -6 dalla FeralpiSalò; bel balzo per il Palermo in ottica play-off (o promozione diretta?) che col successo sale al quinto posto a 49 punti, scavalcando il Catanzaro.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LECCO PALERMO (0-1): IL TABELLINO

LECCO: Melgrati, Lemmens, Capradossi, Ierardi, Caporale, Parigini (29′ st Lunetta), Degli Innocenti (29′ st Listkowski), Galli, Ionita (20′ st Crociata), Inglese (20′ st Salcedo), Novakovich (34′ st Beretta). A disposizione: Saracco, Lepore, Bianconi, Guglielmotti, Frigerio, Buso, Salomaa. Allenatore: Alfredo Aglietti.

PALERMO: Pigliacelli, Diakitè, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund, Ranocchia (14′ st Coulibaly), Gomes, Segre (37′ st Henderson), Di Mariano (24′ st Vasic), Brunori (37′ st Soleri), Di Francesco (24′ st Traorè). A disposizione: Kanuric, Desplanches, Graves, Aurelio, Buttaro, Insigne, Mancuso. Allenatore: Eugenio Corini.

Ammonito: Galli (L).

Rete: 36′ pt Nedelcearu (P).

