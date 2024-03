Diretta/ Lecco Palermo, streaming video tv: crisi senza fine per i lombardi (Serie B, 10 marzo 2024)

DIRETTA LECCO PALERMO, I ROSANERO DEVONO RIALZARSI

La diretta Lecco Palermo , in programma domenica 10 marzo alle ore 16:15, racconta della 29esima giornata di Serie B. I lombardi avevano chiuso il 2023 con una vittoria sul Sudtirol che sembrava risollevare la situazione. In realtà in tutto il 2024, il Lecco non ha mai vinto collezionando otto sconfitte e un solo pareggio.

Diretta/ Brescia Palermo risultato live, streaming video tv: i siciliani ci credono! (Serie B, 2 marzo 2024)

Anche il Palermo non sta vivendo un bel periodo, anche se non è paragonabile con quello del Lecco. Fatto sta che i rosanero, nelle ultime tre gare disputate, hanno pareggiato in trasferta con la Cremonese e persi consecutivamente sia contro la Ternana che con il Brescia rispettivamente 3-2 e 4-2.

LECCO PALERMO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Lecco Palermo sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

Diretta/ Sudtirol Lecco risultato live, streaming video tv: parola al campo! (Serie B, 2 marzo)

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Lecco Palermo attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

LECCO PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lecco Palermo vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Melgrati, difesa a quattro con Guglielmotti, Ierardi, Celjak e Caporale. A centrocampo ci saranno Listkowski, Galli e Ionita con Lepore, Inglese e Buso in attacco.

Il Palermo replica con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Pigliacelli, retroguardia composta da Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni e Lund. In mediana Gomes e Segre presenzieranno con autorità. Di Mariano insieme a Ranocchia e Di Francesco supporteranno Brunori.

Video/ Palermo Ternana (2-3) gol e highlights: tris con Raimondo! (Serie B, 27 febbraio 2024)

LECCO PALERMO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lecco Palermo favorita la squadra ospite a 1.83. Secondo bet365, la X vale 3.75 mentre l’1 a 4.20.

L’Over 2.5 è a 1.67, più basso dell’Under a 2.15. Chiudiamo il discorso scommesse con le quote di Gol e No Gol rispettivamente a 1.62 e 2.20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA