Video Lecco Pro Vercelli (0-0) gol e highlights: pareggio senza reti al Rigamonti

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LECCO PRO VERCELLI: LA SINTESI

Allo Stadio Mario Rigamonti-Mario Ceppi le squadre di Lecco e Pro Vercelli si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sembrano essere gli ospiti allenati da mister Gardano a cominciare meglio la gara tentando di affacciarsi in zona offensiva al 4′ con Arrighini, incapace però di agganciare il suggerimento di Laribi. I minuti scorrono sul cronometro ed i piemontesi insistono suonando la carica nel finale con la conclusione di Calvano parata in calcio d’angolo dall’estremo difensore Melgrati intorno al 45’+4′.

Nel secondo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Foschi suonano la carica al 53′ con un tiro di Zambataro deviato in corner da cui Battistini manca lo specchio della porta con un colpo di testa al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro la Pro si vede costretta a rimpiazzare N. Rizzo con Clemente a causa di un infortunio al 61′ ed i blucelesti rimangono in inferiorità numerica dal 77′ per colpa del cartellino rosso diretto rimediato da Girelli, espulso per un fallo su Clemente.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Mucera, proveniente dalla sezione di Palermo, oltre ad aver espulso Girelli con un rosso diretto al 77′ tra i padroni di casa, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Ilari da un lato, Cristini e Iezzi dall’altro. Il punto conquistato in questo trentottesimo turno di campionato permette al Lecco di salire a quota 62 ed alla Pro Vercelli di portarsi a 46 punti nella classifica del girone A della Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LECCO PRO VERCELLI, IL TABELLINO

Lecco-Pro Vercelli 0 a 0

LECCO (3-5-2) – Melgrati; Bianconi, Enrici, Battistini; Giudici, Girelli, Ilari, Galli, Zambataro; Bunino, Buso. A disposizione: Stucchi, Maffi, Celjak, Maldini, Lakti, Scapuzzi, Tordini, Stanga, Martorelli, Cusumano, Mangni, Ardizzone. Allenatore: Luciano Foschi.

PRO VERCELLI (4-2-3-1) – Valentini; Rizzo N., Cristini, Perrotta, Iezzi; Calvano, Saco; Iotti, Vergara, Laribi; Arrighini. A disposizione: Rizzo M., Lancellotti, Vaccarezza, Corradino, Emmanuello, Rojas, Comi, Gatto, Costanzo, Gheza, Clemente, Macanthony, Guindo, Contaldo. Allenatore: Massimo Gardano.

Arbitro: Giuseppe Mucera (sezione di Palermo).

Ammoniti: 24′ Cristini(P); 44′ Iezzi(P); 84′ Ilari(L).

Espulsi: 77′ Girelli(L).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LECCO PRO VERCELLI















