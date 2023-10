Video/ Lens Arsenal (2-1) gol e highlights: Wahi show, notte da sogno (Champions League, 3 ottobre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS LENS ARSENAL: ARTETA PERDE PARTITA E SAKA

Video, gol e highlights Lens Arsenal, gara valevole per la seconda giornata del Gruppo B di Champions League vinta dai francesi per 2-1. I sangueoro, tornati in Champions League dopo vent’anni di assenza grazie al secondo posto della passata stagione, ospitano i londinesi che dopo 14 minuti passano in vantaggio: Saka recupera palla e innesca Gabriel Jesus, abile a controllare il pallone e successivamente a colpire sul palo più lontano per l’1-0 Arsenal. La risposta del Lens non tarda ad arrivare e su errore di Raya nel rinviare i francesi ripartono, Wahi fa una grande sponda per Thomasson che si trasforma in un assist visto che l’ex Nantes e Strasburgo riesce con un bel tiro a giro a pareggiare i conti. Le brutte notizie per l’Arsenal non finiscono qui e al 34′ Bukayo Saka è costretto al cambio per un infortunio.

Nella ripresa la gara rimane in bilico, Trossard ci prova ma trova Samba mentre Abdul Samed non inquadra a sufficienza lo specchio della porta. A spezzare l’equilibrio ci pensa Wahi che raccoglie un bell’assist dalla destra di Frankowski e in una notte da sogno, la prima in Champions League, dopo il passaggio vincente per Thomasson trova anche la prima rete nella massima competizione europea. Arteta subito dopo il 2-1 prova a rivoluzionare la squadra facendo entrare White, Nelson e Smith Rowe per Zinchenko, Trossard e Havertz per poi inserire anche Nketiah per Odegaard. Il Lens però si difende bene e con l’inserimento di Fulgini, Diouf, Said e Aguilar controbatte alla freschezza dei londinesi portando infine a casa tre punti d’oro. Ora i sangueoro guidano il Gruppo B con 4 punti, davanti proprio all’Arsenal fermo a 3 dopo il 4-0 al PSV. Gli olandesi invece non vanno oltre il pareggio col Siviglia (2-2) e rimangono fanalino di coda ad un punto, uno in meno degli spagnoli.

VIDEO LENS ARSENAL, IL TABELLINO

LENS-ARSENAL 2-1

RETI: 14′ Gabriel Jesus (A), 25′ Thomasson, 24′ st Wahi (L)

LENS (3-4-2-1): Samba, Gradit, Danso, Medina, Frankowski, Mendy (28′ st Diouf), Abdul Samed, Machado (36′ st Aguilar), Sotoca, Thomasson (28′ st Fulgini), Wahi (29′ st Said W.). All. Haise.

ARSENAL (4-3-3): Raya, Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko (25′ st White B.), Odegaard (35′ st Nketiah), Rice, Havertz (26′ st Smith Rowe), Saka (34′ Vieira), Gabriel Jesus, Trossard (26′ st Nelson). All. Arteta.

Ammonizioni: Abdul Samed (L), Gabriel Jesus (A).

LENS ARSENAL, IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS

