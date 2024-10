Lille e Real Madrid sono due delle protagoniste di una seconda giornata di Champions League che ha regalato come vedremo nei video e negli highlights delle partite grandissime ed emozionanti sorprese. Tra le sorprese di giornata non possiamo non annoverare la sconfitta del Bayern in casa dell’Aston Villa ma sicuramente quella più clamorosa riguarda invece la vittoria del Lille contro il Real Madrid campione d’Europa di Carlo Ancelotti. Meravigliosa la favola del club francese che – partito dai preliminari della competizione – vincono un grande match meritando dal primo all’ultimo minuto contro campioni del calibro di Bellingham, Mbappè (subentrato nella ripresa) e Vinicius.

In Francia finisce con il risultato di 1 a 0, una sfida che ha visto i francesi sempre in controllo e un risultato che sta quasi stretto ai padroni di casa. Nel primo tempo il Real ci prova in maniera striminzita con Endrick, alla prima da titolare in Champions League, ma non basta, il Lille fa impazzire la difesa spagnola grazie alle giocate di Zhegrova e ai movimenti di Jonathan David, particolarmente ispirato nella giornata odierna. Dopo qualche gol sciupato nel finale di primo tempo un fallo di mano di Camavinga (su punizione del solito Zhegrova) porta l’arbitro ad andare al Var e a concedere il rigore. Dal dischetto David regala il vantaggio in maniera infallibile.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LILLE REAL MADRID, CLAMOROSA SORPRESA IN CHAMPIONS LEAGUE

Nel secondo tempo del match tra Lille e Real Madrid tutti si aspettano una veemente reazione dei campioni d’Europa in carica, ma la realtà è ben diversa. Dopo dieci minuti di nulla Ancelotti lancia Modric e l’uomo più atteso, il reduce dall’infortunio Kylian Mbappè. Tutti attendono, ma i tiri del Real sono piuttosto futili e il solo Vinicius tende a fare qualcosa. L’ex PSG invece è palesemente fuori condizione o comunque disturbato dall’infortunio e non riesce praticamente mai a incidere. Rispetto al primo tempo il Lille è più spaventato e tende a difendere il risultato e tutti si attendono un clamoroso ritorno del club madrileno.

Gli ultimi dieci minuti vedono il Real Madrid buttarla in area in ogni modo, Ancelotti lancia anche Arda Guler ma i cambi stavolta non funzionano e il Real è costretto ad arrendersi. Un ko importante in chiave Champions, soprattutto visto le solo 8 squadre che possono qualificarsi al turno successivo (le altre andranno ai Playoff, dalla 9 alla 26). Battuta d’arresto importante per la formazione di Ancelotti e una squadra che continua a faticare dal punto di vista offensivo; Mbappe e Vinicius si pestano i piedi mentre Bellingham arretrato non funziona, una situazione che visto i tanti campioni in campo sembra quasi grottesca. Il Real è chiamato a reagire il prima possibile, intanto il Lille esulta meritatamente e si gode una grande vittoria.

