Video Aston Villa Bayern che si apre con un primo tempo privo di emozioni e con tanto possesso palla della formazione tedesca. La formazione inglese sblocca la gara con Pau Torres. Lo spagnolo riceve il pallone e lo spedisce in rete ma il direttore di gara annulla tutto per una posizione di fuorigioco. Si disperano i padroni di casa anche perché è l’unica occasione del primo tempo di passare in vantaggio. Vittoria a sorpresa per l’Aston Villa contro il più quotato Bayern Monaco. La rete decisiva è stata firmata al numero 79 dal giovane attaccante colombiano Duran.

Video Benfica Atletico Madrid (4-0)/ Gol e highlights: show dei lusitani, Simeone ko

Attaccante è stato bravissimo a calcio dalla distanza per regalare la vittoria alla propria formazione. Nel finale di partita diversi cartellini gialli estratti a Duran, Carlos, Maatsen con l’attaccante del Bayern Monaco Kane che è andato vicinissimo al gol in due occasioni. La prima tramite un calcio di punizione, la seconda con un colpo di testa da posizione ravvicinata respinta dal campione del mondo Martinez. A sorpresa vince la formazione inglese con il risultato di 1-0.

Video Lille Real Madrid (1-0) / Gol e highlights: clamoroso ko per Ancelotti (Champions, 2 Ottobre 2024)

VIDEO ASTON VILLA BAYERN: IL TABELLINO

ASTON VILLA: Martinez E. (Portiere), Konsa E., Diego Carlos, Torres P., Digne L., Ramsey J. (dal 27′ pt Bailey L. dal 15′ st Maatsen I.), Onana A. (dal 14′ st Barkley R.), Tielemans Y., Philogene J., Rogers M., Watkins O. (dal 25′ st Duran J.). A disposizione: Bailey L., Barkley R., Bogarde L., Buendia E., Cash M., Duran J., Gauci J. (Portiere), Maatsen I., Nedeljkovic K., Swinkels S., Young K., Zych O. (Portiere) Allenatore: Emery U..

BAYERN: Neuer M. (Portiere), Kimmich J., Upamecano D., Kim Min-Jae (dal 41′ st Goretzka L.), Davies A., Laimer K. (dal 41′ st Tel M.), Pavlovic A. (dal 31′ st Palhinha J.), Coman K. (dal 1′ st Musiala J.), Olise M. (dal 21′ st Sane L.), Gnabry S., Kane H.. A disposizione: Dier E., Goretzka L., Guerreiro R., Muller T., Musiala J., Palhinha J., Peretz D. (Portiere), Sane L., Tel M., Ulreich S. (Portiere) Allenatore: Kompany V..

Video Girona Feyenoord (2-3)/ Gol e highlights: errore decisivo per Krejci! (Champions League 2 ottobre 2024)

Reti: al 34′ st Duran J. (Aston Villa) .

Ammonizioni: al 45’+2 st Maatsen I. (Aston Villa), al 45’+4 st Diego Carlos (Aston Villa), al 45’+5 st Duran J. (Aston Villa) al 21′ pt Upamecano D. (Bayern), al 21′ st Gnabry S. (Bayern).

VIDEO ASTON VILLA BAYERN: GOL E HIGHLIGHTS