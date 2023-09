Video/ Lettonia Italia under 21 (0-0) highlights: zero gol, Beks grande protagonista (8 settembre 2023)

VIDEO LETTONIA ITALIA UNDER 21 0-0

Falsa partenza dell’Italia in casa della Lettonia verso la qualificazione agli Europei under 21 di categoria del 2025. Cross per Nasti che non riesce ad agganciare. Cross in mezzo, Casadei ci va con il ginocchio ma non trova la porta. Sono trascorsi quindici minuti di gioco, ritmi bassi con l’Italia a fare la partita. Miretti prova l’assist per Oristanio in area ma viene pescato in fuorigioco. Bove prova a piazzarla con il destro, palla fuori di poco. Tanti gli errori di Miretti fino ad ora. Bel cross di Ruggeri, a vuoto Nasti. Miretti dentro per Oristanio, grande parata di Beks. Siamo arrivati alla mezzora di gioco, cresce l’Italia. Miretti in mezzo, non ci arriva nessuno. Ci prova Miretti, tiro debole. Bel tiro di Bove, palla fuori di pochissimo. Termina senza recupero la prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO

Vediamo se gli azzurri riusciranno ad alzare il ritmo. Prati in mezzo, Beks sbaglia la presa e regala il calcio d’angolo. Miretti in mezzo da punizione, Beks blocca senza problemi. Zanotti in mezzo, Nasti di testa non trova la porta. Vapne ci prova su punizione ma prende il palo! Italia che ha rischiato seriamente di subire il gol. Ci avviciniamo all’ora di gioco, non si sblocca il match. Entra Ndour per Miretti. Cross in mezzo di Vapne da angolo, la palla balla nell’area dell’Italia per poi essere allontanata. Ruggeri in mezzo, colpisce Colombo che trova solo l’esterno della rete. Ci prova Esposito di testa, palla fuori davvero di poco. Ndour con il sinistro, palla alta. Ndour in mezzo, si disturbano a vicenda Colombo e Casadei. Prati al volo da fuori area, sfera ampiamente fuori. Ottima occasione per Casadei che in area perde il tempo giusto per calciare. Ruggeri in mezzo, Casadei di testa stacca male. Ndour la piazza con il destro, grande parata di Beks. Ruggeri in mezzo, si salva ancora la Lettonia in angolo. Termina il match.

