Video/ Leverkusen Atletico Madrid (2-0) gol e highlights: serata no per i Colchoneros

Un inizio di campionato davvero curioso per il Bayer Leverkusen che in Bundesliga fa così tanta fatica da occupare il penultimo posto in classifica dopo le prime 6 giornate, mentre in Champions League si toglie lo sfizio di battere per 2-0 l’Atletico Madrid, uno degli avversari più ostici in assoluto da affrontare. Il girone B è quello delle sorprese, con il Club Brugge in testa a punteggio pieno e il Porto allo sbando, anche i ragazzi di Seoane che in patria non riescono proprio a emergere, possono dire la loro in un contesto simile. Vittoria comunque più che meritata per il club tedesco, che nei novanta minuti si è sforzato di proporre un calcio divertente a differenza degli ospiti che hanno pensato solamente a stroncare le iniziative degli altri senza mai prendere in mano la partita. Va detto che i Colchoneros devono recriminare per un calcio di rigore non concesso dall’arbitro Oliver per un tocco col braccio da parte di Tapsoba, il VAR grazia il difensore burkinabè che si è salvato perché ha tirato indietro l’arto. Ma a parte questo l’Atleti non ha creato grossi pericoli dalle parti di Hradecky, e meno male verrebbe da dire ripensando alla papera del portiere finlandese che una settimana fa ha regalato il successo ai belgi.

Nella ripresa il Bayer Leverkusen sfiora il vantaggio colpendo due legni nella stessa azione: Schick viene fermato dalla traversa mentre il tap-in di Hlozek si infrange sul palo alla destra di Grbić. L’ex-attaccante della Roma sciupa un’altra grossa chance al 70’ quando non riesce a sfruttare un rimpallo fortunato che lo mette nelle condizioni di calciare un rigore in movimento, il numero 14 si addormenta e viene rimontato da Felipe che salva quindi un gol già fatto. Ci deve pensare Andrich a sbrogliare la matassa a una manciata di minuti dal novantesimo, e in contropiede è Diaby a chiuderla grazie all’assist del nuovo Frimpong che taglia l’area di rigore con un traversone perfetto per il francese di origini maliane che in passato ha vestito anche la maglia del Crotone. Griezmann entra ancora in corso d’opera per evitare di riscattarlo, ma forse sarebbe il caso di impiegarlo dall’inizio se questi sono i risultati.

VIDEO BAYER LEVERKUSEN ATLETICO MADRID 2-0, IL TABELLINO

BAYER LEVERKUSEN-ATLETICO MADRID 2-0 (0-0)

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; Kossounou, E. Tapsoba (89’ Bakker), Tah, Hincapie; Andrich, Hlozek (69’ Frimpong), Demirbay; Diaby (89’ Azmoun), Schick (89’ Aránguiz), Hudson-Odoi (90’+1’ Amiri). All. Gerardo Seoane.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Grbić; Molina (63’ Griezmann), Felipe, Witsel, Hermoso, Reinildo (62’ Carrasco); Llorente, Koke, Saúl Níguez (46’ De Paul); Morata (73’ Cunha), João Félix (73’ Ángel Correa). All. Diego Simeone.

ARBITRO: Michael Oliver (ENG).

AMMONITI: 32’ Kossounou (L), 39’ Tah (L), 77’ Andrich (L).

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 84’ Andrich (L), 87’ Diaby (L).

