Video/ Lipsia Manchester City (1-1) gol e highlights: Gvardiol frena Guardiola

VIDEO LIPSIA MANCHESTER CITY: NON BASTA MAHREZ AI CITIZENS

Lipsia Manchester City video gol e highlights dell’andata degli ottavi di finale di Champions League tra le formazioni di Marco Rose e Pep Guardiola terminata in parità. Un gol per parte nella sfida della RedBull Arena giocata sostanzialmente un tempo per squadra. Nella prima frazione è stato il City a dominare la gara, rispedendo al mittente ogni minima reazione tedesca e con gli stessi padroni di casa che si prestavano solamente a limitare i danni onde evitare imbarcate. Al ventisettesimo è un errore di Schlager a stendere il tappetto rosso a Grealish che serve l’assist per Mahrez che approfitta anche di un movimento molto intelligente di Gundogan che permette all’ex Leicester di presentarsi davanti a Blaswich, beffandolo con un destro rasoterra molto potente.

Il secondo tempo vede l’ingresso di Hernichs tra le fila del Lipsia e l’ex Bayer e Monaco si trasforma nel pericolo numero dei Citizens con due occasioni ghiotte vanificate. Il Lipsia spinge e pure pareggio, il Manchester City sembra quasi spaesato e su calcio d’angolo, complice anche un’uscita pessima di Ederson, subisce la deviazione aerea di Gvardiol che pareggia i conti e spinge addirittura i tedeschi a sognare un’altra grande vittoria contro una big in Europa. In realtà la rete sprona più il City ad alzare i giri del motore, ma niente sembra scalfire la rocciosa difesa tedesca. Termina 1-1 dunque l’andata tra Manchester City e Lipsia.

VIDEO LIPSIA MANCHESTER CITY: HENRICHS ENTRA E SPACCA LA PARTITA

Il migliore in campo di Lipsia Manchester City è stato un ex obiettivo di tante italiane tra cui Juventus e Roma nelle ultime stagioni. Benjamin Henrichs però, dopo stagioni da predestinato al Bayer Leverkusen e un’esperienza a metà col Monaco, ha accettato l’offerta del Lipsia nell’estate del 2020 passando prima in prestito e poi venendo riscattato nonostante avesse ancora tre anni di contratto con i monegaschi. Tornando al presente, il suo ingresso al posto di Klostermann mette letteralmente in panico il Manchester City che dalla sua parte sembra non riuscire in alcun modo a sistemare le cose. Molto bene per il Lipsia anche Blaswich con un autentico miracolo su Gundogan sul risultato di 1-1 che fissa il punteggio così com’è, senza dover più andare a raccogliere la sfera in fondo al sacco.

Proprio l’ex Dortmund è una delle poche note lievi del City. Oltre ad aver sfiorato il gol, il tedesco è stato protagonista con una grande giocata nella rete del vantaggio degli inglesi firmato da Mahrez, altra spina nel fianco per tutta la gara per il Lipsia. Chi invece ha deluso è stato senza dubbio Haaland con appena due tiri, nessuno pericoloso, in tutta la partita e una performance ben sotto i livelli standard di uno dei calciatori più forti al mondo. Passo falso, anche se sarebbe più giusto dire “uscita”, per Ederson che ha più di qualche colpa sul gol di Gvardiol avendo fatto un’uscita sconsiderevole che ha facilitato il ruolo del difensore croato. Qualche perplessità su Guaridola che sembra non accorgersi di avere una panchina come dimostrano gli zero cambi nonostante la partita si stesse facendo accesa.

VIDEO LIPSIA MANCHESTER CITY, IL TABELLINO

LIPSIA-MANCHESTER CITY 1-1

MARCATORI: 27′ Mahrez (M), 25′ st Gvardiol (L)

RB LIPSIA (4-2-3-1): Blaswich; Klostermann (1′ st Henrichs), Orban, Gvardiol, Halstenberg (44′ st Raumsv); Laimer, Schlager (37′ st Haidara); Szoboszlai, Forsberg (21′ st Nkunku), Werner; André Silva (37′ st’ Poulsen sv). All. Rose

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji, Aké; Bernardo Silva, Rodri, Gündogan; Mahrez, Haaland, Grealish. All. Guardiola.

ARBITRO: Gozubuyuk

AMMONITI: Henrichs

