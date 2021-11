Video/ Lipsia Psg (2-2): gol e highlights, Donnarumma non basta (Champions League)

VIDEO LIPSIA PSG (2-2): PAREGGIO INUTILE PER I TEDESCHI

Alla Red Bull Arena l’RB Lipsia ed il Paris Saint-Germain si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 2 a 2. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati dal tecnico Marsch a proporsi in zona offensiva in maniera più pericolosa a cominciare dallo spunto di Forsberg del 6′ e riuscendo a passare in vantaggio all’8′ grazie alla rete messa a segno da Nkunku, autore di un colpo di testa vincente su assist di André Silva. Al 12′ gli ospiti allenati da mister Pochettino si salvano invece per merito della parata di Donnarumma sul calcio di rigore battuto e conquistato da Andrè Silva per fallo di Danilo Pereira, ammonito nella circostanza.

Con il video di Lipsia Psg vediamo dunque cosa successo in seguito, per chiudere il primo tempo. I minuti scorrono sul cronometro ed i tedeschi sfiorano l’eventuale raddoppio sia al 14′ con Laimer che al 17′ con Nkunku, ma non colgono l’occasione e, come spesso accade, vengono puniti. Il Psg va quindi in cerca del gol del pareggio per trovarlo al 21′ grazie a Georginio Wijnaldum, assistito da Mbappe. Nel finale del primo tempo è l’olandese Wijnaldum a completare il sorpasso con la doppietta personale arrivata con un colpo di testa al 40′ sfruttando la torre di Marquinhos.

VIDEO LIPSIA PSG (2-2): IL SECONDO TEMPO

Ecco ora il secondo tempo con il video di Lipsia Psg. Nella ripresa i parigini dominano la sfida mancando un paio di chances interessanti per triplicare con Di Maria al 48′ e con Mbappe al 52′. I biancorossi si fanno invece sentire al 56′ con il tiro dalla distanza di Gvardiol, murato da Marquinhos. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa Szoboszlai a chiudere i conti in modo definitivo trasformando nel recupero al 90’+2′ il calcio di rigore concesso con l’ausilio del VAR per fallo di Kimpembe nei confronti di Nkunku. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro svedese A. Ekberg ha estratto il cartellino giallo per ben dieci volte ammonendo rispettivamente Adams, Marsch, Simakan e Poulsen da un lato, Danilo, Kimpembe, Mendes, Neymar, Donnarumma ed Herrera dall’altro. Il punto conquistato in questo quarto turno della competizione europea permette rispettivamente al PSG di salire a quota 8 ed al Lipsia di portarsi a quota 1 nella classifica del girone A della Champions League.

VIDEO LIPSIA PSG: IL TABELLINO

Lipsia Psg 2 a 2 (p.t. 1-2)

Reti: 8′ Nkunku(L); 21′ Wijnaldum(P); 90’+2′ RIG. Szoboszlai(L).

Assist: 8′ Andrè Silva(L); 21′ Mbappe(P).

RED BULL LIPSIA (3-4-2-1) – Gulacsi; Simakan, Orban(46′ Haidara), Gvardiol, Muklele, Laimer(86′ Henrichs), Adams(74′ Olmo), Angelino; Nkunku, Forsberg(59′ Szoboszlai); André Silva(59′ Poulsen). All.: Marsch.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3) – Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nino Mendes; Wijnaldum, Danilo, Gueye; Di Maria, Mbappé, Neymar. All.: Pochettino.

Arbitro: A. Ekberg (Svezia).

Ammoniti: 10′ Danilo Pereira(P); 25′ Adams(L); 30′ Marsch(L); 32′ Kimpembe(P); 62′ Mendes(P); 70′ Simakan(L); 74′ Neymar(P); 90’+1′ Donnarumma(P); 90’+5′ Poulsen(L); 90’+5′ Herrera(P).

