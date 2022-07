Video, lite choc Vagnati-Juric/ Calciomercato Torino, è rottura col tecnico?

Video scontro Vagnati-Juric: rissa per colpa del calciomercato!

Il calciomercato del Torino langue: persi Belotti, Mandragora, Ansaldi, Pjaca, Pobega, Brekalo e venduto Bremer a 50 milioni, è arrivato di fatto al momento il solo Radonijc. Il tecnico Ivan Juric è segnalato da tempo come furioso per la mancata campagna di rafforzamento del club granata e nella serata di mercoledì è andata in scena una furiosissima lite col direttore sportivo Vagnati.

Ne è scaturito uno scontro tra urla e spintoni come si vede nel video che ha spopolato sui social. Vagnati ha urlato: “Non sei un ca**o di nessuno, non mi alzi la voce. Non mi alzi la voce, non mi alzi la voce. Oh, devi avere rispetto. Come ce l’ho io di te devi avere rispetto, hai capito testa di ca**o. Abbi rispetto di chi difende sempre agli occhi di quel testa di ca**o. E io ti difendo sempre! Testa di min**ia“. La risposta di Juric: “Tu non fai un ca**o, sei un imbecille di me**a. Vattene a ca**re, imbecille, vaffanc**o. Ma quale rispetto? Di te? Non ce l’ho. Pensa a lavorare…“.

Calciomercato Torino news, Juric via?

Calciomercato Torino, ora la situazione potrebbe essere sportivamente drammatica, anche se ai microfoni di Sky Sport lo stesso Vagnati ha voluto buttare acqua sul fuoco e far capire che la società ha ancora intenzione di continuare con Juric.

Ha spiegato Vagnati: “C’è stata una discussione, non è stato bello da vedere ma sono cose che succedono quando due persone tengono particolarmente a fare le cose in un certo modo. Il mister giustamente vorrebbe dei giocatori il prima possibile, io e la società stiamo facendo il possibile in una situazione di mercato difficile. Porteremo a Juric i giocatori di cui ha bisogno. Alla fine della lite ci siamo abbracciati e ci siamo detti quel che dovevamo. Siamo persone vere che dicono le cose come stanno: anche grazie a queste discussioni e a queste liti si può ripartire per fare le cose nel miglior modo possibile. Sarà un punto di partenza”. Bisognerà capire se ci saranno strascichi in società visto che quando Vagnati ha detto a Juric “Abbi rispetto di chi difende sempre agli occhi di quel testa di ca**o.” si riferiva evidentemente al presidente Cairo. Ci sarà un intervento dall’alto per rimettere in riga tutti?

