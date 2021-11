Video/ Liverpool Atletico Madrid (2-0) gol e highlights: i Reds sono già agli ottavi

VIDEO LIVERPOOL ATLETICO MADRID (2-0): I REDS SONO AGLI OTTAVI

Il Liverpool supera in scioltezza l’Atletico Madrid grazie alle reti siglate nella prima frazione da Diogo Jota e Manè. Un risultato che lascia una piccolissima speranza di qualificazione al Milan. I reds centrano invece matematicamente gli ottavi di finale. Andiamo a ripercorrere le emozioni principali del match. Carrasco prova a servire Joao Felix, Alisson blocca la sfera. Salah per Henderson, colpo di tacco che non trova compagni di squadra. Joao Felix per Correa che in area calcia malissimo. Diogo Jota! La sblocca il Liverpool! Alexander-Arnold mette un cross con il contagiri per il compagno di squadra che supera Oblak facilmente di testa.

Probabili formazioni Roma-Bodo Glimt/ Quote, nessun dubbio per Knutsen

L’eventuale vittoria in Liverpool Atletico Madrid porterebbe i Reds direttamente agli ottavi di finale. Sadio Manè! Arriva il raddoppio del Liverpool! Alexander-Arnold ci prova dalla distanza, Oblak respinge sui piedi di Manè che non sbaglia. Solo Liverpool in campo fino ad ora, il risultato parla chiaro. Felipe ferma Manè con un bruttissimo fallo e si prende il rosso, piove sul bagnato per gli spagnoli. La prima frazione termina con il Liverpool avanti sull’Atletico Madrid.

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2021/ Video streaming tv: gli italiani sono tutti eliminati

VIDEO LIVERPOOL ATLETICO MADRID: IL SECONDO TEMPO

Firmino per Salah che calcia, chiude tutto Hermoso. Salah arriva da solo contro Oblak ma viene chiuso. Continua il dominio del Liverpool a caccia del terzo gol. Suarez sigla ma viene pescato in fuorigioco. Atletico Madrid che ci sta provando ma il Liverpool è in pieno controllo del match. Van Djik ci prova da fuori area, la sfera non trova la porta. Atletico Madrid che sta provando a riaprirla ma è durissima. De Paul per Herrera che conclude fuori di poco. Tsimikas in mezzo per Origi, Oblak esce con i tempi giusti. Salah entra in area di rigore ma trova il buon intervento di Lodi. Diogo Jota commette fallo su Trippier e si prende il giallo. Conclusione dalla distanza di Henderson, Oblak para. Termina il match, Liverpool agli ottavi di finale. L’Atletico Madrid dovrà invece combattere ancora per centrare il prestigioso traguardo.

Diretta Europei nuoto vasca corta 2021/ Streaming Rai: Quadarella in finale 1500 SL

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI LIVERPOOL ATLETICO MADRID



© RIPRODUZIONE RISERVATA