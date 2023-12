Video/ Liverpool LASK (4-0) gol e highlights: i Reds volano agli ottavi di Europa League (30 novembre 2023)

VIDEO LIVERPOOL LASK 4-0

Liverpool-LASK è l’esempio perfetto di partita a senso unico: ad Anfield i Reds archiviano la sconfitta di Tolosa servendo il poker agli austriaci che si sono rivelati degli sparring partner perfetti per gli uomini di Klopp che vincono per 4-0 e si qualificano agli ottavi di Europa League con una giornata d’anticipo. La formazione transalpina non va oltre lo 0-0 contro l’Union Saint-Gilloise e dovrà quindi passare dal play-off con una delle terze classificate di Champions. L’enorme divario tecnico tra le due squadre consente all’allenatore tedesco di gettare nella mischia parecchi giovani volenterosi di fare bella figura, affiancandogli alcuni titolari indiscussi come Salah, Joe Gomez e Luis Díaz. Saranno proprio questi ultimi due a confezionare il gol che apre le marcature: assist del centrale di origine gambiane per l’incornata vincente dell’ala colombiana che anticipa tutti e porta in vantaggio i padroni di casa. Che poco dopo raddoppiano con Gakpo, servito impeccabilmente dal fuoriclasse egiziano che lo mette nelle condizioni di segnare a porta vuota. Intorno alla mezz’ora Tsimikas sfiora il tris colpendo una clamorosa traversa calciando dal limite mentre Elliott fa la barba al palo su punizione.

Nel secondo tempo il copione non cambia, Lawal sbaglia completamente l’uscita sul nazionale olandese che viene così travolto all’interno dell’area dal portiere ospite. L’arbitro Schnyder non ha dubbi e indica il dischetto, dagli undici metri Salah non perdona e mette i tre punti in cassaforte quando manca ancora un’eternità al novantesimo. Il Liverpool abbassa i ritmi ma va comunque a un passo dal poker con il nuovo entrato Núnez che non trova l’impatto con la sfera a pochi passi dallo specchio della porta, piove sul bagnato per Sageder che perde per un infortunio serio al ginocchio Mustapha che aveva preso il posto di Ljubičić. Nell’extra-time arriva anche la doppietta per l’ex-attaccante del PSV che mette il punto esclamativo e certifica (qualora ce ne fosse bisogno) l’imbarazzante superiorità dei Reds nei confronti degli avversari, che magari col senno di poi si sarebbero risparmiati volentieri questa trasferta. Tra due settimane dovranno battere il Tolosa – che ha comunque bisogno di un pareggio per blindare il secondo posto e non sarà in vena di regali – e sperare che il Liverpool non faccia sconti all’Union Saint-Gilloise. L’unico scenario possibile per il ripescaggio in Conference.

VIDEO LIVERPOOL LASK 4-0, IL TABELLINO

LIVERPOOL-LASK 4-0 (2-0)

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Quansah, Gomez, Konaté (55’ Alexander-Arnold), Tsimikas (82′ Chambers); Gravenberch (82′ Bradley), Endo, Elliott; Salah (56’ Jones), Gakpo, Luis Díaz (56’ Núnez). All. Jürgen Klopp.

LASK (3-4-1-2): Lawal; Ziereis, Andrade, Talovierov (61’ Havel); Stojković (61’ Flecker), Harvath, Ljubic, Bello (61’ Renner); Zulj; Usor, Ljubičić (61’ Mustapha, 75’ Koné). All. Thomas Sageder.

ARBITRO: Urs Schnyder (SUI).

AMMONITI: 58’ Talovierov (LASK).

RECUPERO: 0’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 12’ Luis Díaz (Liv), 16’ e 90’+2’ Gakpo (Liv), 51’ rig. Salah (Liv).

