Video/ Liverpool Manchester City (2-2) highlights e gol: 90 minuti di grande calcio

VIDEO LIVERPOOL MANCHESTER CITY (2-2): SHOW AD ANFIELD

Chi ha scelto di trascorrere il tardo pomeriggio di domenica 3 ottobre 2021 a guardare – magari in compagnia di amici calciofili – il big match della 7^ giornata di Premier League tra Liverpool e Manchester City non se ne sarà di certo pentito. A dire il vero nei primi quarantacinque minuti non sono successe molte cose ad Anfield con le due superpotenze del calcio inglese che sono rientrate negli spogliatoi per l’intervallo senza aver segnato gol. Ma nella ripresa arriva sia da parte dei padroni di casa che degli ospiti un cambio di passo devastante che raramente vediamo nelle partite della nostra Serie A. I Reds mettono sotto i campioni in carica con Diogo Jota che chiama al dovere Ederson, i padroni di casa scaldano i motori e passano in vantaggio con Salah che verticalizza alla perfezione per Mané, nulla da fare per l’estremo difensore di Guardiola che può soltanto raccogliere il pallone in fondo alla rete. La reazione dei Citizens non tarda ad arrivare, Gabriel Jesus taglia la difesa con un assist chirurgico per Foden che sul secondo palo non può proprio sbagliare e segna sotto la Kop.

Diretta/ Liverpool Manchester City (risultato finale 2-2): pareggio spettacolare!

Successivamente l’attaccante egiziano si mette in proprio dimostrando ancora una volta di essere tra i più forti centravanti in circolazione: mette a sedere Laporte – non proprio l’ultimo arrivato – e passa in mezzo ad altri due avversari piazzandola all’angolino ma posizione defilata, quasi impossibile. La risposta degli ospiti è ancora più veemente questa volta, De Bruyne trova la deviazione di Matip che spiazza Alisson e pareggia nuovamente i conti fissando il risultato sul definitivo 2-2. Prima del novantesimo Ederson esce a vuoto e lascia la porta completamente sguarnita per Fabinho che però si addormenta e viene stoppato da Rodri salvando i suoi dal 2-3. La grande sfida termina in parità, il Chelsea ringrazia e resta da solo in testa alla classifica. Anche gli spettatori – soprattutto quelli neutrali – ringraziano sentitamente per lo spettacolo a cui hanno assistito.

Video/ Arsenal Tottenham (3-1) gol e highlights: derby ai Gunners (Premier League)

VIDEO LIVERPOOL MANCHESTER CITY 2-2, IL TABELLINO

LIVERPOOL-MANCHESTER CITY 2-2 (0-0)

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Milner (78’ Joe Gomez), Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Diogo Jota (68’ Firmino), Mané. All. Jurgen Klopp.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Joao Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Gabriel Jesus, Foden, Grealish (66’ Sterling). All. Pep Guardiola.

ARBITRO: Paul Tierney.

AMMONITI: 26’ Ruben Dias (MC), 42’ Milner (L), 56’ Joao Cancelo (MC), 65’ Diogo Jota (L), 77’ Bernardo Silva (MC), 83’ Fabinho (L).

DIRETTA/ Arsenal Tottenham (risultato finale 3-1) streaming video tv: accorcia Son

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 59’ Mané (L), 69’ Foden (MC), 76’ Salah (L), 81’ De Bruyne (MC).