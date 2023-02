Video/ Liverpool Real Madrid (2-5) gol e highlights: Benzema e Vinicius strepitosi

VIDEO LIVERPOOL REAL MADRID, RIMONTA SHOW DEI BLANCOS

Liverpool Real Madrid video gol e highlights dell’andata degli ottavi di finale di Champions League vinta dagli spagnoli di Ancelotti con un netto 5-2. Un risultato quasi tennistico inflitto dall’ex tecnico di Juventus e Milan all’amico collega Jurgen Klopp in una partita pazza come spesso Anfield ci ha abituati. Pronti, via e Nunez finalizza di tacco, in grande stile, un ottimo suggerimento di Salah che da lì a pochi minuti raddoppia sfruttando uno dei rari errori di Cortuois in carriera. Un 2-0 che sembrava indirizzare l’inerzia della gara in favore dei Reds, ma è proprio in questi momenti, in queste notti che i Blancos si illuminano. Al ventunesimo un destro a giro di Vinicius riapre il match mentre al 36′ viene premiato nuovamente il brasiliano, stavolta abile a pressare così tanto Alisson da venir colpito in occasione del rinvio dell’estremo difensore che pareggia nella voce “errori sui gol” il collega belga del Real Madrid.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE/ Previsioni e quote: Guardiola, attenzione al Lipsia...

CLICCA QUI PER IL VIDEO LIVERPOOL REAL MADRID

Così come nel primo tempo anche nella ripresa la gara si sblocca subito, ma stavolta il gol è del Real Madrid: la punizione di Modric, molto più simile ad un corner conto, si incontra perfettamente con il colpo di testa potente di Militao che sfrutta una difesa immobile del Liverpool per completare la rimonta. Manca all’appello solo Benzema, ma è questione di tempo visto che il francese delizierà il settore ospiti e tutti i tifosi del Real Madrid nel mondo con una strepitosa doppietta. Al 55′ la conclusione dell’ex Lione, protagonista poco prima di un bello scambio con Rodrygo, viene deviata contro Gomez che mette fuori casa Alisson per il 4-2. Come detto però non si fermano qui né il Real né Benzema e al 67′ segna il pokerissimo su assist di Vinicus dopo un grave errore di Fabinho. Un successo di tre reti che vale forse più di un singolo e solo piede del Real Madrid ai quarti di finale.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Andata ottavi: bene Napoli e Real. Diretta gol live score

VIDEO LIVERPOOL REAL MADRID: VINICIUS IN STATO DI GRAZIA

Due gol per pareggiare i conti prima del duplice fischio e un assist per mettere tutto estremamente al sicuro. Quella di Vinicius è stata l’ennesima partita spettacolare da parte dell’asso brasiliano, sempre più protagonista assoluto di questo Real Madrid. Il Pallone d’Oro non ha però saziato la fame di Karim Benzema, quest’anno alle prese con vari infortuni ma che mai avrebbe rinunciato a farsi trovare in una notte del genere. Anche per l’ex Lione due gol, rispettivamente il 4-2 e il 5-2 definitivo, che fanno dormire sonni tranquilli ai madridisti. Stavolta non ha segnato, ma era ovunque: Federico Valverde ha ancora una volta dimostrato la sua incredibile naturalezza nel calarsi in ogni singola posizione del campo.

Diretta/ Liverpool Real Madrid (risultato finale 2-5): doppiette di Benzema e Vini Jr

In maglia Reds non si può far finta di non vedere o minimizzare quanto di buono ha fatto Salah. Per quanto la prestazione dell’egiziano sia calato nella ripresa, a pari passo di quella di tuta la squadra, il primo quarto d’ora è stato strepitoso con un assist al bacio per Nunez e un gol di rapina approfittando di un raro errore di Courtois. A proposito, anche l’uruguaiano prima di cadere un po’ troppo nelle provocazioni madridista, era stato tra i più positivi con un gol bellissimo che è stato un po’ oscurato dalla schiacciasassi Blancos.

VIDEO LIVERPOOL REAL MADRID, IL TABELLINO

LIVERPOOL-REAL MADRID 2-5

MARCATORI: 4′ Nunez (L), 14′ Salah (L), 21′ Vinicus (R), 36′ Vinicius (R), 2′ st Militao (R), 10′ st Benzema (R), 22′ st Benzema (R).

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez (dal 28′ st Matip), Van Dijk, Robertson; Henderson (dal 28′ st Milner), Fabinho, Bajcetic (dal 40′ st Elliott); Salah, Núñez (dal 18′ st Diogo Jota), Gakpo (dal 18′ st Firmino). A disposizione: Adrian, Kelleher, Milner, Keita, Firmino, Oxlade-Chamberlain, Jones, Elliott, Diogo Jota, Tsimikas, Carvalho, Matip. Allenatore: Klopp.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Rudiger, Alaba (dal 27′ pt Nacho); Modrić (dal 41′ st Kroos), Camavinga, Valverde; Rodrygo (dal 36′ st Ceballos), Benzema (dal 41′ st Asensio), Vinícius. A disposizione: Lunin, Vallejo, Nacho, E. Hazard, Kroos, Asensio, Odriozola, Lucas Vazquez, Ceballos, Mario Martin, Arribas, Rodriguez. Allenatore: Ancelotti.

AMMONITI: Vinicius Junior.

© RIPRODUZIONE RISERVATA