Video/ Liverpool Tolosa (risultato 5-1) gol e highlights: goleada Reds (Europa League)

Nessun problema per il Liverpool, schiacciasassi contro il Tolosa. Il Liverpool ha iniziato bene la partita e si è portato in vantaggio al 9º minuto: Diogo Jota ha realizzato un bel gol dopo un’azione personale, mettendo la palla alle spalle di Restes. Al 14º minuto, il portiere del Tolosa ha effettuato un grande intervento su Darwin Nunez, ma il Liverpool ha peccato di incertezza in area francese. Pochi istanti dopo, il Tolosa ha punito immediatamente i Reds segnando il gol del pareggio con un gran tiro all’angolino di Dallinga, portando il punteggio sull’1-1.

Il Liverpool ha ripreso subito il controllo della partita, ma il Tolosa ha pareggiato lo svantaggio rapidamente ad Anfield. La squadra del Liverpool ha continuato ad aumentare la pressione e Restes ha dovuto compiere un grande intervento su Gravenberch. All’intervallo, il Liverpool ha ritrovato il vantaggio con un bel cross di Trent Alexander-Arnold per Endo, che ha segnato di testa portando il punteggio sul 2-1 al 30º minuto. Poco dopo, al 34º minuto, il Liverpool ha segnato il terzo gol, con Darwin Nunez che ha sfruttato un’occasione in area di rigore, siglando il 3-1. Questo è stato il punteggio al termine del primo tempo, con il Tolosa che ha avuto poche occasioni offensive e il Liverpool sembrava avere il controllo completo della partita.

LIVERPOOL TOLOSA, I REDS DILAGANO

Nel secondo tempo, il Tolosa ha cercato di reagire, ma Suazo non è riuscito a concludere in area, trovando la difesa dei Reds pronta a fermarlo. Al 9º minuto, Endo ha avuto una buona occasione, ma ha calciato fuori bersaglio da una buona posizione. Subito dopo, Restes ha negato un gran tiro da fuori area di Gravenberch. Il Liverpool ha continuato ad avere spazio per attaccare e ha segnato il quarto gol al 20º minuto. Gravenberch ha segnato il suo gol personale, calciando in rete un pallone vagante nell’area di rigore dei francesi.

Negli ultimi minuti, la partita ha avuto poco da dire, con Mohamed Salah che ha chiuso definitivamente il punteggio al 93º minuto, segnando il quinto gol del Liverpool in uno dei suoi tipici contropiede. Il gioco del Liverpool in questa Europa League è stato molto vivace, con i Reds che sono in testa con il punteggio pieno di 9 punti nel girone. Il Tolosa è invece agganciato al secondo posto con 4 punti, insieme all’Union Saint-Gilloise, che ha vinto l’altra partita del girone contro il Lask Linz.

