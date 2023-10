Video/ Liverpool Union Saint Gilloise (2-0) gol e highlights: Reds autoritari (Europa League 5 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LIVERPOOL UNION SAINT GILLOISE: LA SINTESI

Un gol per tempo basta al Liverpool per avere la meglio sui belgi dell’Union Saint Gilloise. Quasi mai in discussione il risultato ad Anfield e Reds che volano a quota sei punti nel girone di competenza. La sfida è un monologo della formazione allenata da Kloop: la prima occasione del match arriva con la conclusione di prima intenzione di Salah respinta in modo straordinario dal portiere ospite. Al quarto d’ora di gioco ancora Reds pericolosi, questa volta il tentativo di Nunez non inquadra lo specchio della porta. Al 22′ ancora pericolosa la formazione di Kloop: protagonista il solito Salah che, di testa, impegna ancora Moris. Dieci minuti più tardi serve nuovamente un bell’intervento del portiere ospite per impedire a Nunez di portare avanti i suoi. Ad un minuto dal 45′ ecco il vantaggio del Liverpool: Alexander-Arnold trova una grande respinta di Moris ma il più lesto e Gravenberch che, da pochi passi, non può sbagliare per la gioia di Anfield.

Nella ripresa il copione del match non cambia e al 7′ i Reds vanno vicini al raddoppio con Diogo Jota, fermato in calcio d’angolo dall’estremo difensore ospite. Il match rimane in bilico in termini di risultato nonostante la netta supremazia del Liverpool. Al 17′ è l’autore del gol Gravenberch a sfiofare il raddoppio, palla deviata. Gli ultimi dieci minuti l’Union Saint Gilloise prova a passarli nella metà campo avversaria in cerca del pareggio. Pari che potrebbe arrivare quando Amoura semina il panico e scodella un bel pallone a centro area che, dopo un batti e ribatti, viene allontanato. Nel secondo minuto di recupero il raddoppio dei Reds: l’autore del gol è Diogo Jota per il definitivo 2-0.

VIDEO GOL LIVERPOOL UNION SAINT GILLOISE: IL TABELLINO

LIVERPOOL: Alisson, Alexander Arnold (18’st Gomez), Konatè, Quansah, Tsimikas, Elliot, Endo (1’st Mac Allister), Gravenberch (34’st Szobszalai), Salah (1’st Jones), Nunez (1’st Diaz), Diogo Jota. A disposizione: Jaros, Doak, Van Dijk, Robertson, Matip, Chambers, Mrozak. Allenatore: Kloop

UNION SAINT GILLOISE: Moris, Castro-Montes, Mac Allister (41’st Sykes), Burgess, Machida, Terho (23’st Lapoussin), Amani, Vanhoutte (30’st Sadiki), Puertes (30’st Rasmussen), Nilsson (23’st Rodriguez), Amoura. A disposizione: Leysen, Huygevelde, Wenssens, Teklab, Eckert, Imbrechts. Allenatore: Blessin

Reti: 44’pt Gravenberch, 47’st Diogo Jota

