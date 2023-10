DIRETTA LIVERPOOL UNION SAINT GILLOISE/ Video streaming tv: arbitra Morten Krogh (5 ottobre 2023)

DIRETTA LIVERPOOL UNION SAINT GILLOISE: L’ARBITRO

Liverpool Union Saint Gilloise sarà diretta dall’arbitro danese Morten Krogh, di conseguenza ecco che la squadra arbitrale per questa partita di Europa League allo stadio di Anfield Road sarà composta da ufficiali di gara in arrivo dalla Danimarca: al fianco del signor Krogh, ci saranno innanzitutto i due guardalinee D. Wollenberg Rasmussen e Steffen Bramsen, mentre come quarto uomo avremo il signor Mikkel Redder. Infine, davanti al monitor della VAR avremo invece una coppia formata dall’israeliano Poi Reinshreiber e dal nostro Massimiliano Irrati in qualità di assistente AVAR.

Tornando infine a dire qualcosa in più sul primo arbitro di Liverpool Union Saint Gilloise, ecco che per il signor Morten Krogh di Silkeborg, in questa stagione ci sono già due presenze nelle Coppe europee, tra Champions e Conference League, anche se entrambe relative alla fase estiva dei preliminari: complessivamente, in questi match europei il signor Krogh ha estratto dieci cartellini gialli, non ha invece comminato alcuna espulsione ma ha concesso ben due calci di rigore. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LIVERPOOL UNION SAINT-GILLOISE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta Liverpool Union Saint-Gilloise potrà essere seguita su Sky sui canali Sky Sport 254 e Sky Sport 251 (Diretta Gol Europa e Conference League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go e anche con un abbonamento a DAZN.

LIVERPOOL UNION SAINT GILLOISE: REDS FAVORITI!

Liverpool Union Saint-Gilloise, in diretta giovedì 5 ottobre 2023 alle ore 21.00 presso Anfield a Liverpool sarà una sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Nella loro prima apparizione in questa competizione, i Reds di Jurgen Klopp hanno conquistato tre punti contro il Lask Linz. Partita difficile con gli austriaci che si erano portati in vantaggio ma il Liverpool ha poi ribaltato la situazione prendendosi la vittoria esterna.

Nel frattempo, i belgi hanno guadagnato un punto nella partita che è terminata 1-1 contro il Tolosa, pareggio casalingo per la formazione allenata dall’ex Genoa Blessin, che l’anno scorso si è spinta fino ai quarti di finale di Conference League. In Premier League, il Liverpool di Jurgen Klopp ha accumulato finora 16 punti in 7 partite giocate. Dall’altra parte, l’Union Saint Gilloise ha giocato 9 partite in Pro League belga, guadagnando 19 punti.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL UNION SAINT-GILLOISE

Le probabili formazioni della diretta Liverpool Union Saint-Gilloise, match che andrà in scena ad Anfield a Liverpool. Per il Liverpool, Jurgen Klopp schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Becker, Robertson, van Dijk, Gomez, Jones, Mac Allister, Szoboszlai, Diaz, Nunez, Salah. Risponderà l’Union Saint-Gilloise allenato da Alexander Blessin con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Moris, Sykes, Burgess, Leysen, Francois, Sadiki, Vanhoutte, Terho, Rasmussen, Puertas, Rodriguez.

LIVERPOOL UNION SAINT-GILLOISE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Liverpool Union Saint-Gilloise, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Liverpool con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 7.25, mentre l’eventuale successo dell’Union Saint-Gilloise, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 11.00.











