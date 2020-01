Video/ Livorno Entella (4-4): highlights e gol. Pareggio clamoroso al Picchi!

Nella 20^ giornata di Serie B è pari dalle incredibili emozioni allo stadio Armando Picchi. Come si vede nel video di Livorno Entella, il club amaranto domina il primo tempo andando a segno al 9′ con Murilo, bravo a ribadire in rete una conclusione di Marras stampatasi sul palo. Quindi al 21′ Murilo veste i panni di assist man, regalando a Braken la gioia del primo gol in campionato. Al 41′ il portiere dell’Entella stende in area Braken: è calcio di rigore che Rocca trasforma e sul 3-0 la partita sembra già in ghiaccio per i labronici, ma l’Entella ha la forza di accorciare le distanze prima dell’intervallo: Boben trattiene Settembrini in area e dal dischetto Schenetti sigla il 3-1.

IL SECONDO TEMPO

L’Entella cambia marcia nella ripresa e si rende sempre più pericolosa, colpisce una traversa con Mazzitelli e riapre definitivamente la partita al 32′, con Poli che sfrutta un velo di Mazzitelli. Ma è il finale a regalare una girandola inverosimile di gol: al 44′ G. De Luca si inserisce su una sponda aerea di Mazzitelli e realizza l’incredibile 3-3. Ma non è finita: al 92′ calcio d’angolo per il Livorno, cross di Porcino per Marras che di sinistro realizza il 4-3. E’ far west nel finale con le espulsioni di Schenetti nell’Entella e di Di Gennaro dalla panchina del Livorno (precedentemente dalla panchina dei liguri era stato allonanato Settembrini), ma al 96′ su un lancio lungo di Chiosa Plizzari sbaglia i tempi dell’uscita e Pellizzer chiude la ripresa con un 4-4 che lascia senza fiato per l’incredibile successione degli eventi e pesa come un macigno sulle speranze di salvezza di un Livorno che ha visto per due volte sfuggire una vittoria che sembrava in cassaforte.

