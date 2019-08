Video/ Livorno Fiorentina (0-1) highlights e gol. Ai viola basta Sottil al 15′

Successo per la compagine di Montella nel test match di ieri sera contro il Livorno: come si vede nel video di Livorno Fiorentina a decidere l’amichevole è basta la rete di Sottil al 15’ minuto del primo tempo, ma sono tante le occasioni da gol non pienamente sfruttate dalla squadra gigliata, specie nella ripresa. Se nel primo tempo del test match sono infatti subito i viola a prendere in mano le redini del gioco, va pure detto che gli amaranto hanno avuto parecchio spazio per impensierire la difesa di Mister Montella: pure a pochi minuti dal triplice fischio finale infatti i livornesi hanno approfittato del calo di ritmo per disturbare il numero 1 della Fiorentina con Di Gennaro. Non è stata quindi una prestazione impeccabile da parte della Fiorentina ieri sera, specie da parte del centrocampo, dove è ancora un “lavori in corso” per la prossima stagione di Serie A. Pare quindi che serva ancora tempo per il tecnico dei gigliati per mettere a punto il suo spogliatoio.

IL TABELLINO

Livorno Fiorentina 0-1 (0-1 pt)

Reti: 15’ Sottil

Livorno. Zima, Di Gennaro, Bogdan, Boben, Gasbarro, Agazzi, Luci, Morganella, Murilo, Mazzeo, Raicevic. All. Breda. In panchina: Neri, Plizzari, Marie Sainte, Coppola, Marsura, Del Prato, Porcino, Pallecchi, Morelli, Gonnelli, D’Angelo, Rocca, Rizzo.

Fiorentina: Dragowski, Venuti, Milenkovic, Pezzella (C), Biraghi, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Chiesa, Boateng, Sottil. All. Montella. In panchina: Terracciano, Brancolini, Hristov, Ranieri, Lirola, Terzic, Ceccherini, Zurkowski, Simeone, Gori, Montiel, Vlahovic.

Stadio Armando Picchi

CLICCA QUI PER IL VIDEO LIVORNO FIORENTINA, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA