Video/ Livorno Pisa (1-0): highlights e gol, decide l’autorete di Benedetti (Serie B)

Nel video di Livorno Pisa 1-0 analizziamo il successo dei labronici nella partita valida per la nona giornata della Serie B. Il sempre sentitissimo derby toscano si chiude con una vittoria del Livorno sofferta, voluta e importante per la classifica, con i labronici che riescono a scuotersi dall’ultimo posto in classifica. Ma il Pisa può rammaricarsi per le tante occasioni da gol sprecate, soprattutto nel primo tempo. Che inizia infatti con Masucci che già al 7′ non sfrutta un perfetto assist di Lisi, mancando il tap-in sul secondo palo. Il Livorno ci prova con Boben e poi colpisce al 16′: l’autogol che deciderà la partita lo firma Benedetti, che devia nella propria porta un cross di Porcino. Il Pisa non demorde e al 21′ Braken devia sulla traversa, mancando d’un soffio il pareggio. Il primo tempo termina con una punizione di Gucher sulla barriera, poi nella ripresa il Pisa ha la chance di prendere definitivamente in mano le redini della partita, con Bogdan che viene espulso al 10′ per doppia ammonizione. CLICCA QUI PER IL VIDEO LIVORNO PISA

VIDEO LIVORNO PISA: ESPULSO BIRINDELLI

Roberto Breda inserisce Gasbarro per coprire maggiormente la difesa, i nerazzurri alzano la pressione e ci provano con i colpi di testa di Masucci e Marconi. Ma al 21′ della ripresa, 2′ dopo il suo ingresso in campo, Birindelli si fa espellere per un fallo su Luci, gomitata e rosso diretto. In dieci contro dieci il Livorno riesce a controllare molto meglio il suo vantaggio e il Pisa riesce solo a produrre una sterile supremazia offensiva, con Rocca che manca nel recupero il raddoppio per il Livorno in contropiede. L’1-0 finale è comunque più che sufficiente al pubblico dello stadio Armando Picchi per fare festa.

