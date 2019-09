Video/ Livorno-Salernitana (2-3): highlights, tanti gol al Picchi (Serie B)

Gustiamoci il video con i gol e gli highlights di Livorno-Salernitana 2-3: vincere dando spettacolo è una prerogativa delle squadre che pensano in grande, e gli uomini di Gian Piero Ventura non hanno mai nascosto di nutrire ambizioni importanti per questa stagione. I fatti gli stanno dando ragione, al momento la Salernitana è infatti al secondo posto in classifica, alle spalle solamente dell’Empoli capolista, e potrebbe rimanere a lungo in zona play-off. Soprattutto finché a difendere i pali ci sarà un certo Alessandro Micai, portiere di 26 anni che per qualche motivo oscuro alla comprensione umana non ha ancora esordito in Serie A. Se non fosse stato per le sue parate ora staremmo commentando un largo successo dei labronici che nel primo tempo si erano portati momentaneamente in vantaggio con Marsura prima di farsi raggiungere a ridosso dell’intervallo dal colpo di testa di Migliorini. La compagine di Breda recrimina non soltanto per i miracoli di Micai (semplicemente strepitoso a tempo scaduto su Agazzi) ma anche per il palo colpito da Boben sull’1 a 0 e per le occasioni sprecate da Marras, Firenze e Raicevic, autore del momentaneo 2-1, con l’attaccante serbo che con un pizzico di fortuna e precisione in più si sarebbe potuto tranquillamente portare il pallone a casa. Per non parlare poi dell’autogol di Di Gennaro che ha consentito agli avversari di pareggiare subito i conti e rimettersi in carreggiata, consentendo loro di gettare le basi per completare la rimonta e compiere il sorpasso proprio sul filo di lana, con Djuric che nel recupero gela i toscani e regala i tre punti ai suoi. Nonostante una prestazione più che dignitosa il Livorno resta in zona retrocessione con appena quattro punti collezionati in sei giornate. E sabato prossimo al Picchi arriva il Chievo, altra pretendente alla promozione. Domenica 6 ottobre la Salernitana aprirà le porte dell’Arechi a un Frosinone smarrito che vuole ritrovarsi al più presto. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI LIVORNO-SALERNITANA

VIDEO LIVORNO-SALERNITANA 2-3, LE DICHIARAZIONI

Milan Djuric ha parlato a nome di tutta la Salernitana: “Al netto dei primi 20 minuti abbiamo disputato a mio avviso un’ottima partita, siamo andati sotto giustamente perché abbiamo completamente sbagliato l’approccio, sullo 0-1 c’è stata la giusta reazione che ci ha consentito di rimetterci in carreggiata. Nella ripresa eravamo padroni del campo ma abbiamo preso quel gol fortunoso, non ci siamo fatti prendere dal panico e alla fine abbiamo meritato di vincere, considerata la mole di occasioni create. Settimana prossima cercheremo di sistemare le cose che ancora non vanno, ad esempio cominciamo sempre male le partite complicandoci non poco la vita, sono sicuro che con l’aiuto del mister risolveremo tutti i problemi. Sicuramente il gol per un attaccante come me è importante e sono contento di aver regalato una gioia ai compagni e ai tifosi. Paura delle vertigini? Basta non guardare la classifica e vivere alla giornata, pensando a una gara per volta. Ventura ci fa lavorare con la massima tranquillità senza metterci pressioni, come spugne stiamo assorbendo i suoi insegnamenti che ci aiuteranno a crescere tanto nel prosieguo dell’annata”.

